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У Кременчуці відкрилася виставка "Полк "Азов" — Янголи Маріуполя"
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У Кременчуці відкрилася виставка "Полк "Азов" — Янголи Маріуполя"

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У Кременчуці відкрилася виставка "Полк "Азов" - Янголи Маріуполя"
Виставка. Фото: Суспільне Полтава

25 березня у Кременчуці у палаці культури "Кредмаш" презентували виставку "Полк "Азов" — Янголи Маріуполя". Вона присвячена загиблим бійцям "Азову".

На ній представили більше 200 фотографій з біографією загиблих військових з усієї України. Про це Суспільному розповіла авторка та організаторка експозиції Віра Литвиненко.

У Кременчуці відкрилася виставка "Полк "Азов" - Янголи Маріуполя"
У Кременчуці відкрилася виставка. Фото: Суспільне Полтава

Світлина із її сином теж представлена тут. Владислав Литвиненко з позивним "Вектор" був бійцем полку "Азов". Він загинув у березні 2022 року, обороняючи Маріуполь.

"Моєму сину мало б виповнитися 30 років. Але він загинув в Маріуполі за два дні до свого дня народження. І вітання з днем народження, на жаль, вже не вийшло. І це вже 12-те місто, в яке приїжджають наші герої, але не так, як вони мріяли. Вони майже всі мріяли мандрувати, створити власні родини, мати діточок, працювати в цивільній професії. Але війна перервала їх мрії, плани... Тому ми намагаємося нести про них пам’ять, щоб про них не забули", — розповіла організаторка виставки Віра Литвиненко.

У Кременчуці відкрилася виставка "Полк "Азов" - Янголи Маріуполя"
Тетяна Кагал, мама загиблого бійця Максима Кагала. Фото: Суспільне Полтава

На виставці була присутня Тетяна Кагал – мама загиблого бійця полку "Азов" Максима з позивним "Пістон" загинув 25 березня 2022 року.

"Сьогодні (25 березня – ред.) у нас такий дуже сумний день з мого боку. Сьогодні річниця загибелі мого сина Максима Кагала «Пістона». Але ми маємо нести пам’ять про наших героїв. І дякуючи пані Вірі Литвиненко, яка заснувала громадську організацію «Серце назовні» і вклала дуже багато в праці. Щоб пам’ять про наших незламних, наших сталевих нікуди не поділася. Щоб дітки, щоб всі розуміли яка була ціна нашої теперішньої свободи і волі", — розповіла Тетяна Кагал.

У Кременчуці відкрилася виставка "Полк "Азов" - Янголи Маріуполя"
У Кременчуці відкрилася виставка "Полк "Азов". Фото: Суспільне Полтава

За словами організаторки Віри Литвиненко, експозиція буде у Кременчуці близько двох тижнів. За потреби її зможуть продовжити .

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