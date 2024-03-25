Деякі жителі села Затурине, що неподалік Полтави, проти, аби місцеве кладовище розширювалося до їхніх дворів. Дехто стурбовані, що розширення цвинтаря на майже 40 гектарів, перекриє в’їзд до окремих частин населеного пункту.

"До мого дому є одна-єдина дорога, якою я можу під’їхати, і цю дорогу повністю захопило кладовище. Після розширення кладовища, коли його розширили на 20 гектарів і вивели межі в натурі, виявилося, що кладовище за 70 метрів від мого дому. Я зі свого дому ніяк не зможу ні виїхати, ні заїхати. Це буде повне кладовище", — говорить місцева жителька Олена Передерій.

Жителька Затуриного Олена Передерій біля свого дому. Суспільне Полтава

На цвинтарі ховають, зокрема, і військових, які полягли на російсько-українській війні. 2022-го Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування звернувся до міської ради щодо розширення меж Затуринського кладовища, оскільки інші у громаді переповнені, розповів юрисконсульт підприємства Андрій Бобрицький.

"Із 24, що знаходяться у межах міста Полтава, лише два мають вільні місця для поховань – це Затуринське і Розсошенське кладовища. Розсошенське кладовище заповнене на 90%, Затуринське, як я казав раніше, на 50%. Там перспективна ділянка приблизно 42 гектари, ми її зменшили, враховуючи всі відповідні санітарні зони до 38,3 га", — повідомив юрист Спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування Андрій Бобрицький.

Земельна ділянка під поховання після розширення. Затурине. Полтавщина. Суспільне Полтава

Нині жителі Затуриного вимагають перегляду проєкту щодо розширення цвинтаря, говорить Віта Воробель.

"Коли воно розшириться, межі будуть проходити від мого будинку і до всіх решти будинків по цей бік річки за 30 метрів. Ініціативною групою ми кажемо: "Давайте скоригуємо цю межу, тому що потрібна санітарна зона", — розповіла місцева жителька Віта Воробель.

"Є санітарна норма - 300 метрів до найближчих домоволодінь. Враховуючи, що на даний час санітарна зона не встановлена офіційно, ми прийняли рішення до її встановлення не здійснювати поховання на тій частині земельної ділянки кладовища, яка межує із селом Затурине", — повідомив юрист Спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування Андрій Бобрицький.

Дорога, яку перекриє кладовище після розширення. Село Затурине. Полтавщина. Суспільне Полтава

Як розповів Суспільному заступник Полтавського міського голови Володимир Чередниченко, поки міська рада не планує вносити змін до проєкту розширення Затуринського кладовища.

"Ми налаштовані діяти виключно в рамках чинного законодавства та в межах ділянок, визначених землевпорядною комісією. Намірів щодо обмеження проїжджої частини та такого іншого не існує. Питань щодо зміни меж теж не існує. Але як один із варіантів розвитку подій не виключається", — розповів заступник Полтавського міського голови Володимир Чередниченко.

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