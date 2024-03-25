У Запоріжжі Дмитру Бончеву просять присвоїти звання героя України (посмертно)

У Запоріжжі звання "Героя України" (посмертно) просять присвоїти військовослужбовцю ЗСУ Дмитру Бончеву. Чоловік приєднався до Сил оборони на початку повномасштабного вторгнення і боронив Батьківщину на Донецькому напрямку. 8 грудня 2023 року зазнав серйозних травм внаслідок російського авіаційного обстрілу, а 21 грудня — помер у Вінницькій обласній лікарні.

Відповідну петицію на сайті Президента України зареєструвала дружина загиблого Дарина.

Спогадами про полеглого українського захисника поділились батьки Дмитра Бончева.

Батьки Загиблого Дмитра Бончева. Фото: Суспільне Запоріжжя

Дмитро народився у селі Мирне, Запорізької області, але з 2015 року проживав у Миргороді на Полтавщині, де і був призваний на військову службу на початку повномасштабної війни, розповіла матір полеглого воїна Марія Бончева:

Марія Бончева, матір загиблого захисника. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Після навчання він переїхав до Миргорода, там працював, мешкав, одружився, там народилася наша онука. Зараз їй першого серпня було шість років, якраз Діма був у відпустці, приїжджав у відпустку, десять днів давали йому, він повів Машу, онуку, в перший клас".

Батько військового Сергій Бончев розповів:

"Він техніку любив. Працював помічником комбайнера на прибиранні, і по будівництво робив сам все дома, все вмів".

Сергій Бончев, батького полеглого воїна. Фото: Суспільне Запоріжжя

До лав ЗСУ Дмитро доєднався 19 серпня 2022 року. Захищав країну на Донецькому напрямку. Був командиром мінометного взводу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, розповіла Марія Бончева:

"Після того, як поховали Діму спілкувалися з побратимами, приїжджали вони, то казали, що “він був командиром від Бога”. Це дуже нам приємно було чути, ми знаємо, що така людина".

Фото: Суспільне Запоріжжя Він дуже переживав за своїх хлопців, буквально як він приїжджав останній раз, як був у відпустці, він дуже поспішав туди, бо “як мої хлопці" Марія Бончева про сина

Він завжди казав: “Мамо, тільки не плач, все буде добре”.

Торік 8 грудня внаслідок двох російських авіаударів в районі Красногорівки Дмитро на понад добу опинився під завалами, згадує його батько Сергій.

"Його відкопували, вже і не надіялися відкопати, але відкопали. Він ще був живий, його відправили в Дніпропетровську лікарню".

Повідомлення з газети, яке зберігають батьки Дмитра Бончева. Фото: Суспільне Запоріжжя

"14 грудня його направили на лікування у Вінницю, ми були з ним, а 21 грудня на жаль, не приходячи до тями Діма помер. Поховали його в Миргороді, Полтавської області, де він проживав, де проживає його дружина, з донькою", — згадує трагічні події мама Дмитра.

Після загибелі Дмитра, дружина військового розмістила петицію на сайті Президента України з проханням присвоїти йому звання "Героя України" посмертно:

"Ми знаємо, що він заслуговує на це. Він віддав своє життя, щоб ми жили у вільній країні, у мирній країні, щоб його дитина зростала, щоб усі діти були щасливими", — розповідає мама полеглого воїна.

Скрин сайту petition.president.gov.ua. Фото: скриншот з сайту petition.president.gov.ua

Діма заслуговує на це, він герой Марія Бончева про сина

Станом на 26 березня петиція набрала 25 тисяч підписів і тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

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