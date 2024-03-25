Зброю, техніку, безпілотники, екіпірування показали нацгвардійці ліцеїстами Закарпатського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Також провели заняття з тактичної медицини, стрільби та вогневої підготовки.

До 10 річниці створення Національної гвардії України, яку відзначатимуть 26 березня, нацгвардійці провели заняття з ліцеїстами Закарпатського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Про це Суспільному розповів командир Закарпатського підрозділу Нацгвардії Сергій Лук’янчиков.

На різних локаціях Закарпатського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою нацгвардійці розклали екіпірування, техніку, автомобілі тощо, аби показати та розповісти ліцеїстам про свою роботу. Зокрема, навчили користуватися станковим кулеметом та показали обладнання для чергування мобільної вогневої групи.

Заняття в Закарпатському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

"Це для групи МВГ (мобільна вогнева група – ред.), для виїзду на бойове чергування. Тут не все є, тому що дещо зараз знаходиться на бойовому чергуванні. Зараз є прожектор для темної пори, який працює автономно та від машини. Є пристрій нічного бачення, лазерна указка для наведення на ціль. Ще має бути рація, бодікамера і планшет з програмою", — розповідає нацгвардієць Степан.

Також ліцеїстам показали, як керують безпілотниками, а також протидронову рушницю.

"Розповідаємо, як вона працює, як працюють безпілотники, як глушиться зв'язок РЕБом і антидроновою рушницею, на якій відстані працює, що можна робити за допомогою дронів у воєнний час, які дрони використовують, які не можна використовувати", — каже оператор безпілотників.

Заняття в Закарпатському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

"Ми вивчали тут про літальні апарати. Багато нового нам розказали, цікавого про склад дрона, як ним літати, його розпорядження. Враження досить цікаві, щось нове дивишся", — ділиться враженнями ліцеїст Юрій Чорій.

Заняття в Закарпатському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

Ще на одній локації ліцеїстам розповіли про охорону громадського порядку, склад групи та екіпірування Нацгвардії.

"Це патрулювання по місту, охорона важливих державних об’єктів та консульств. Про спецзасоби, це в нас застосовується пістолет Макарова дев’ятиміліметровий, радіостанції "Motorola", бодікамери, перцовка "Кобра", наручники, резинова палиця і автомат. Бронежилет, каска — це йде як спецзасоби, а решта — озброєння. Собака ходить з нами. Охорона громадського порядку складає самостійні піші патрулі та автомобільні патрулі, а також спільно з поліцейськими, тобто від двох до чотирьох військовослужбовців", — розповідає нацгвардієць.

Заняття в Закарпатському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

У приміщенні ліцею нацгвардійці провели заняття з тактичної медицини, стрільби та вогневої підготовки.

"Ми привезли стандартні зразки озброєння, яке використовується нашим підрозділом. Це: автомат Калашникова, ручний кулемет Калашникова, це є MG-1M — це болгарська версія кулемета Калашникова модернізованого радянського. РПГ-7В — ручний протитанковий кулемет і зразки гранат-пострілів. І вкінці знаходиться снайперська гвинтівка Драгунова. Вони розбирають, ознайомлюються. Ми з колегою даємо їм можливість самим заряджати зброю, приєднувати до гранатомета гранати. Зброя повністю розряджена, вона безпечна, це навчальні зразки озброєння, тобто ми їх приносимо спеціально для практики", — додає нацгвардієць на позитивний "Рута".

Заняття в Закарпатському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

"Пробував тримати і приймати позицію стоячи з кулеметом. Як на мене, ця стойка нагадує більше боксерську: ліва нога наперед, права – позаду, тримаєш за магазин (він не споряджений тут, бо навчальний), а на прикладі знімаєш скобу, яка впирається тобі в плече, і стоїш – цілишся. Як на мене, кулеметник – це найскладніше, бігати з кулеметом, коли він повністю споряджений, стоячи стріляти. Я навіть не уявляю, чи зміг би я це", — розповідає ліцеїст Федір Чекета.

Заняття в Закарпатському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

Заняття нацгвардійців з ліцеїстами провели до 10 річниці створення Нацгвардії України. Також керівники підписали меморандум про співпрацю.

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