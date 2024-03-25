Зброю, техніку, безпілотники, екіпірування показали нацгвардійці ліцеїстами Закарпатського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Також провели заняття з тактичної медицини, стрільби та вогневої підготовки.
До 10 річниці створення Національної гвардії України, яку відзначатимуть 26 березня, нацгвардійці провели заняття з ліцеїстами Закарпатського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Про це Суспільному розповів командир Закарпатського підрозділу Нацгвардії Сергій Лук’янчиков.
На різних локаціях Закарпатського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою нацгвардійці розклали екіпірування, техніку, автомобілі тощо, аби показати та розповісти ліцеїстам про свою роботу. Зокрема, навчили користуватися станковим кулеметом та показали обладнання для чергування мобільної вогневої групи.
"Це для групи МВГ (мобільна вогнева група – ред.), для виїзду на бойове чергування. Тут не все є, тому що дещо зараз знаходиться на бойовому чергуванні. Зараз є прожектор для темної пори, який працює автономно та від машини. Є пристрій нічного бачення, лазерна указка для наведення на ціль. Ще має бути рація, бодікамера і планшет з програмою", — розповідає нацгвардієць Степан.
Також ліцеїстам показали, як керують безпілотниками, а також протидронову рушницю.
"Розповідаємо, як вона працює, як працюють безпілотники, як глушиться зв'язок РЕБом і антидроновою рушницею, на якій відстані працює, що можна робити за допомогою дронів у воєнний час, які дрони використовують, які не можна використовувати", — каже оператор безпілотників.
"Ми вивчали тут про літальні апарати. Багато нового нам розказали, цікавого про склад дрона, як ним літати, його розпорядження. Враження досить цікаві, щось нове дивишся", — ділиться враженнями ліцеїст Юрій Чорій.
Ще на одній локації ліцеїстам розповіли про охорону громадського порядку, склад групи та екіпірування Нацгвардії.
"Це патрулювання по місту, охорона важливих державних об’єктів та консульств. Про спецзасоби, це в нас застосовується пістолет Макарова дев’ятиміліметровий, радіостанції "Motorola", бодікамери, перцовка "Кобра", наручники, резинова палиця і автомат. Бронежилет, каска — це йде як спецзасоби, а решта — озброєння. Собака ходить з нами. Охорона громадського порядку складає самостійні піші патрулі та автомобільні патрулі, а також спільно з поліцейськими, тобто від двох до чотирьох військовослужбовців", — розповідає нацгвардієць.
У приміщенні ліцею нацгвардійці провели заняття з тактичної медицини, стрільби та вогневої підготовки.
"Ми привезли стандартні зразки озброєння, яке використовується нашим підрозділом. Це: автомат Калашникова, ручний кулемет Калашникова, це є MG-1M — це болгарська версія кулемета Калашникова модернізованого радянського. РПГ-7В — ручний протитанковий кулемет і зразки гранат-пострілів. І вкінці знаходиться снайперська гвинтівка Драгунова. Вони розбирають, ознайомлюються. Ми з колегою даємо їм можливість самим заряджати зброю, приєднувати до гранатомета гранати. Зброя повністю розряджена, вона безпечна, це навчальні зразки озброєння, тобто ми їх приносимо спеціально для практики", — додає нацгвардієць на позитивний "Рута".
"Пробував тримати і приймати позицію стоячи з кулеметом. Як на мене, ця стойка нагадує більше боксерську: ліва нога наперед, права – позаду, тримаєш за магазин (він не споряджений тут, бо навчальний), а на прикладі знімаєш скобу, яка впирається тобі в плече, і стоїш – цілишся. Як на мене, кулеметник – це найскладніше, бігати з кулеметом, коли він повністю споряджений, стоячи стріляти. Я навіть не уявляю, чи зміг би я це", — розповідає ліцеїст Федір Чекета.
Заняття нацгвардійців з ліцеїстами провели до 10 річниці створення Нацгвардії України. Також керівники підписали меморандум про співпрацю.
Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads