Росія вдарила по Дергачах Харківської області близько 16:10 25 березня. Влучання зафіксували у приватному секторі.
Про це Суспільне Харків розповів речник Дергачівської міськради Олександр Кулік.
Четверо людей зазнали легких поранень та стресу внаслідок удару, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.
Зруйновані щонайменше два будинки, пошкоджені близько десяти приватних домоволодінь, зазначив Задоренко.
Доповнено 08:02 26 березня: Росія скинула на селище фугасні авіабомби, пошкоджені та зруйновані 25 житлових будинків, повідомила пресслужба поліції Харківщини. Пораненим жінкам — від 56 до 68 років.
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