У селі Сможе Стрийського району Львівщини згорів деревʼяний храм Святого Архангела Михаїла. Він був пам'яткою архітектури національного значення. На подвір’ї храму вдалося зберегти дзвіницю.

Більше Суспільному розповів священник храму Святого Архангела Михаїла Петро Горічко.

Церква Святого Архангела Михаїла згоріла в суботу, 23 березня. Сьогодні, 25 березня, богослужіння відбулася в приватному будинку. У церкві відбувалися служби двох парафій, Української греко-католицької церкви й Православної церкви України.

"Ця вістка нас сколихнула, що згоріла наша святиня. Ми дуже перейнялися тим і старалася, боронили, гасили, рятували дзвіницю. Але полумень, вогонь так спалахнув, що до 40 хвилин всі три бані почали падати", — каже Петро Горічко.

Наслідки пожежі у храмі Святого Архангела Михаїла, 25 березня 2024. Суспільне Львів/Іванка Дусько

Під час пожежі вціліло Євангеліє, хрести, частини свічників і хоругов.

За словами краєзнавця Олексія Тренича, храм був зразком бойківського стилю будівництва. Характерною його ознакою був дах, який за формою повторював гори.

"За переказами її збудував відомий бойківський майстер – Лука Снігур, який народився тут, недалеко від Сможе, в селі Погар. Різні дати приписують часу будівництва церкви, за одними даними — це є 1874 рік, за іншими — 1901 рік", — розповідає Олексій Тренич.

Директорка обласного департаменту архітектури Олена Василько зазначає, що в 1928 році ґонтове перекриття замінили на оцинковану бляху, а шалювання ґонтом — на вертикальне шалювання дошками.

"Потім церква була зачинена і тимчасово не виконувала свою сакральну функцію. В 1997 році вже була передана в користування релігійним громадам", — додає Олена Василько.

Наслідки пожежі у храмі Святого Архангела Михаїла, 25 березня 2024. Суспільне Львів/Іванка Дусько

За її словами, в церкві була встановлена система пожежної безпеки. Чи була вона справна, з'ясовують слідчі. Мешканці села кажуть, планують відбудувати храм.