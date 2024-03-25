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У Бучі відновлюють пошкоджену росіянами 5-поверхівку: на якому етапі роботи
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У Бучі відновлюють пошкоджену росіянами 5-поверхівку: на якому етапі роботи

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Відбудова Київщини: у Бучі відновлюють пошкоджену 5-поверхівку по вул. Києво-Мироцькій
У Бучі відновлюють пошкоджену 5-поверхівку по вул. Києво-Мироцькій, Київська область, 25 березня 2024 р. Фото: КОВА

У Бучі на Київщині триває капітальний ремонт п'ятиповерхового будинку на вулиці Києво-Мироцькій, 104-Б, який був пошкоджений унаслідок російського вторгнення. Нині будівельники оновлюють фасад і виконують внутрішні роботи у квартирах.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Як зазначили в КОВА, житловий будинок по вул. Києво-Мироцькій у Бучі — один з об'єктів, які відбудовують коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

До російського вторгнення в багатоповерхівці було 48 квартир, де проживали понад 100 мешканців. Через російські обстріли в будинку були вибиті вікна та двері, зруйновані стіни, перекриття та покрівля. Значних пошкоджень зазнали внутрішні приміщення та інженерні мережі.

Нині фахівці демонтували пошкоджені конструкції, зокрема, замінили плити перекриття, відремонтували та утеплили дах, замінили вибиті вікна.

Частина 5-поверхівки вже з утепленим та оновленим фасадом, м. Буча, Київська область, 25 березня 2024 р.
У Бучі відновлюють 5-поверхівку по вул. Києво-Мироцька, Київська область, 25 березня 2024 р. Фото: КОВА

Наразі будівельники утеплюють та оновлюють фасад 5-поверхівки, проводять ремонт під'їздів і сходових клітин, а також внутрішнє оздоблення пошкоджених квартир.

Проєктом капремонту також передбачене оновлення інженерних мереж та системи опалення, монтаж водостічної системи. Також підрядник зобов'язався відновити благоустрій прилеглої території.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області були зруйновані чи пошкоджені понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адмінбудівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

У лютому 2024 року на Київщині відновили повністю та частково зі збереженням функціонального призначення — майже 17 тис. об'єктів, з них — понад 15 тис. житлових будинків.

Коштом обласного бюджету відновлюють 93 приватні будинки у 5 районах області, а також понад 60 приватних будинків у Ірпені навпроти ЖК "Ірпінські Липки". Активно допомагають міжнародні організації УВКБ ООН, фонд GEM.

Минулого року на Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працює і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

У січні 2024 року в КОВА заявили, що розривають договори з недобросовісними підрядниками.

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