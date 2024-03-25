НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Тернополі нагородили тренерів, які готували спортсменів до зимових Юнацьких Олімпійських ігор
СПОРТРегіони

У Тернополі нагородили тренерів, які готували спортсменів до зимових Юнацьких Олімпійських ігор

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Нагородження тренерів
Нагородження тренерів Тернопільщини. Фото: Суспільне Тернопіль

Подяки від Національного олімпійського комітету отримали тренери з Тернопільщини, які готували спортсменів до зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що відбулися в Південній Кореї. До складу збірної команди України з Тернопільщини потрапили сім спортсменів.

Про це Суспільному розповів перший заступник голови обласного відділення Олімпійського комітету Віталій Ігнатенко.

За його словами, спортсмени з Тернопільщини змагалися у п’яти видах: санний спорт, стрибки на лижах з трампліна, лижні перегони, лижні двоборства та фристайл.

Нагородження тренерів Тернопільщини, Тернопіль, 25 березня, 2024
Нагородження тренерів, які готували спортсменів до зимових Юнацьких Олімпійських ігор. Фото: Суспільне Тернопіль

"Вони завоювали право виступати на Олімпійських іграх — це вже велике досягнення. Спортсмени наші їздили туди без своїх особистих тренерів. В збірній є своя бригада тренерів. Але ж наші тренери теж працювали над тим. І тому ми звернулись до Національного Олімпійського комітету, щоб відзначити і наших тренерів, які тут на місцях працюють з цими вихованцями", — говорить Віталій Ігнатенко.

Перший заступник голови обласного відділення Олімпійського комітету Віталій Ігнатенко, Тернопіль, 25 березня, 2024
Перший заступник голови обласного відділення Олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. Фото: Суспільне Тернопіль

Тренерка з санного спорту Світлана Кравчук каже, що відсутність особистого тренера на Олімпіаді вплинула на результати спортсменів.

"П’яте загальнокомандне місце в естафеті зайняли Федорчук Дарина, Шевчук Антон, Панчук Максим разом зі своїм напарником Муцом Андрієм. І в особистих Шевчук Антон був 12, Панчук Максим був 7. Командною гонкою і особистими задоволена, проте можна було показати кращий результат. Але на це вплинула відсутність особистого тренера. Будемо максимально підіймати питання, щоб особисті тренери мали можливість готувати і бути при підготовці до такого рівня змагань".

Тренерка з санного спорту Світлана Кравчук, Тернопіль, 25 березня, 2024
Тренерка з санного спорту Світлана Кравчук. Фото: Суспільне Тернопіль

У стрибках на лижах з трампліна Дарина Ільчук зайняла 30 місце та 14 в змішаних командних змаганнях. У лижному двоборстві, за сумою результатів стрибка з трампліна і лижній гонці на 6 кілометрів, Олександр Шовкопляс посів 29 місце. І лижник з Тернопільщини Назарій Тесельський зайняв 38 місце в спринті, фінішував 33 в гонці класичним стилем на 7,5 кілометрів і 12 місце в змішаній естафеті 4 по 5 кілометрів, розповів Віталій Ігнатенко. За його словами, четверті Зимові Юнацькі Олімпійські ігри відбувалися в Південній Кореї з 19 січня до 1 лютого. Змагалися понад 1900 спортсменів з 80 країн світу. Україну на цих змаганнях представляли 44 спортсмени, семеро з них з Тернопільщини.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Богатирі з Луганщини взяли призові місця
Спортсмени з Луганщини взяли призові місця на чемпіонаті України з богатирських ігор
У селі Руські Комарівці на Закарпатті встановили спортивний майданчик
Діти виграли грант на майданчик: у селі Руські Комарівці на Закарпатті встановили спортивний майданчик
гирьовий спорт, нагородження, переможці
Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України
Змагання для педагогів Полтавщини
На Полтавщині змагалися вчителі із 17 громад регіону
На початок