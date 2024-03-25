Подяки від Національного олімпійського комітету отримали тренери з Тернопільщини, які готували спортсменів до зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що відбулися в Південній Кореї. До складу збірної команди України з Тернопільщини потрапили сім спортсменів.

Про це Суспільному розповів перший заступник голови обласного відділення Олімпійського комітету Віталій Ігнатенко.

За його словами, спортсмени з Тернопільщини змагалися у п’яти видах: санний спорт, стрибки на лижах з трампліна, лижні перегони, лижні двоборства та фристайл.

Нагородження тренерів, які готували спортсменів до зимових Юнацьких Олімпійських ігор. Фото: Суспільне Тернопіль

"Вони завоювали право виступати на Олімпійських іграх — це вже велике досягнення. Спортсмени наші їздили туди без своїх особистих тренерів. В збірній є своя бригада тренерів. Але ж наші тренери теж працювали над тим. І тому ми звернулись до Національного Олімпійського комітету, щоб відзначити і наших тренерів, які тут на місцях працюють з цими вихованцями", — говорить Віталій Ігнатенко.

Перший заступник голови обласного відділення Олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. Фото: Суспільне Тернопіль

Тренерка з санного спорту Світлана Кравчук каже, що відсутність особистого тренера на Олімпіаді вплинула на результати спортсменів.

"П’яте загальнокомандне місце в естафеті зайняли Федорчук Дарина, Шевчук Антон, Панчук Максим разом зі своїм напарником Муцом Андрієм. І в особистих Шевчук Антон був 12, Панчук Максим був 7. Командною гонкою і особистими задоволена, проте можна було показати кращий результат. Але на це вплинула відсутність особистого тренера. Будемо максимально підіймати питання, щоб особисті тренери мали можливість готувати і бути при підготовці до такого рівня змагань".

Тренерка з санного спорту Світлана Кравчук. Фото: Суспільне Тернопіль

У стрибках на лижах з трампліна Дарина Ільчук зайняла 30 місце та 14 в змішаних командних змаганнях. У лижному двоборстві, за сумою результатів стрибка з трампліна і лижній гонці на 6 кілометрів, Олександр Шовкопляс посів 29 місце. І лижник з Тернопільщини Назарій Тесельський зайняв 38 місце в спринті, фінішував 33 в гонці класичним стилем на 7,5 кілометрів і 12 місце в змішаній естафеті 4 по 5 кілометрів, розповів Віталій Ігнатенко. За його словами, четверті Зимові Юнацькі Олімпійські ігри відбувалися в Південній Кореї з 19 січня до 1 лютого. Змагалися понад 1900 спортсменів з 80 країн світу. Україну на цих змаганнях представляли 44 спортсмени, семеро з них з Тернопільщини.