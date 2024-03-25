Поліцейські екіпажу "Білий янгол" евакуювали з Торецька Донецької області шестирічну Вікторію, півторарічного Кирила та їхню матір. Прифронтове місто та прилеглі села щодня обстрілює армія РФ. У громаді триває примусова евакуація дітей.
Прифронтовий Торецьк на Донеччині російські війська обстрілюють артилерією, ракетами та авіабомбами. Поліцейські екіпажу "Білий янгол" вмовляють місцевих виїжджати у більш безпечні регіони. Цього разу вони забрали з-під обстрілів родину, попередньо на дітей одягнувши бронежилети.
Мати шестирічної Вікторії та півторарічного Кирила розповіла поліцейським, що діти вже звикли до вибухів.
"Я їх намагаюся не лякати цим — просто десь щось упало. Граються іграшками, вони не звертають уваги", — ділиться жінка.
Діти забрали з собою кілька своїх іграшок: "Взяла мавпу Дуню, м'якого зайця та собаку", — хвалиться поліцейським дівчинка. У дорозі, щоб розважити малечу, представники екіпажу показали їм дрон.
За даними поліції Донецької області в Торецьку залишається одинадцять дітей.
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