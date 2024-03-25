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З мавпою Дунею на колінах. Поліцейські евакуювали матір з двома дітьми із прифронтового Торецька на Донеччині
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З мавпою Дунею на колінах. Поліцейські евакуювали матір з двома дітьми із прифронтового Торецька на Донеччині

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Поліцейські екіпажу "Білий янгол" евакуювали з Торецька Донецької області шестирічну Вікторію, півторарічного Кирила та їхню матір. Прифронтове місто та прилеглі села щодня обстрілює армія РФ. У громаді триває примусова евакуація дітей.

Прифронтовий Торецьк на Донеччині російські війська обстрілюють артилерією, ракетами та авіабомбами. Поліцейські екіпажу "Білий янгол" вмовляють місцевих виїжджати у більш безпечні регіони. Цього разу вони забрали з-під обстрілів родину, попередньо на дітей одягнувши бронежилети.

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Евакуація сім'ї з дітьми з прифронтового Торецька, Донецька область. Кадр з відео ГУНП у Донецькій області

Мати шестирічної Вікторії та півторарічного Кирила розповіла поліцейським, що діти вже звикли до вибухів.

"Я їх намагаюся не лякати цим — просто десь щось упало. Граються іграшками, вони не звертають уваги", — ділиться жінка.

сім’я діти евакуація поліцейські "Білий янгол" обстріли армія РФ прифронтовий Торецьк Донецька область
Торецьк, Донецька область, 2024 рік. Евакуація. Кадр з відео ГУНП у Донецькій області

Діти забрали з собою кілька своїх іграшок: "Взяла мавпу Дуню, м'якого зайця та собаку", — хвалиться поліцейським дівчинка. У дорозі, щоб розважити малечу, представники екіпажу показали їм дрон.

сім’я діти евакуація поліцейські "Білий янгол" обстріли армія РФ прифронтовий Торецьк Донецька область
Прифронтовий Торецьк, Донецька область. Кадр з відео ГУНП у Донецькій області

За даними поліції Донецької області в Торецьку залишається одинадцять дітей.

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