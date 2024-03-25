Завдяки українським морським дронам ГУР Magura V5 Україна без потужного флоту змогла змусити кораблі Чорноморського флоту Росії утекти з окупованого Криму. Українські дрони є тою загрозою, яка постійно тримає Кремль в напруженні.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у документальному проєкті "ГУР. Битва за море. Всі дороги ведуть в Крим" національного телемарафону "Ми – Україна".

"Українські дрони з кожним разом стають ще кращими, ще потужнішими, ще точнішими. Це та загроза, яка постійно тримає російську федерацію в напруженні", — наголосив він.

Зокрема, Magura V5, названий на честь слов'янської богині війни, уразили розвідувальний корабель "Іван Хурс", потопили десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та патрульний корабель "Сєрґєй Котов", а також уразили 23 березня пришвартований ВДК "Ямал".

Відповідний морський дрон є виключно українською розробкою, яка керується українськими фахівцями.

"У світі такого досі ніхто не робив. Україна, після того, що відбулося у лютому 22-го року, без потужного флоту змусила Росію втекти – змусила бойові кораблі ЧФ РФ втікти з території Криму", — заявив Скібіцький.

За його словами, українські розвідники постійно моніторять переміщення російських бойових кораблів, аби своєчасно виявити, передати дані та знищити військовий об’єкт окупантів.

"Це маленькі цеглинки, які закладаються у великі стратегічні операції – звільнення усіх наших окупованих територій", — резюмував представник ГУР.

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті. Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

За інформацією військово-патріотичного руху "Атеш", після ракетної атаки ввечері 23 березня, "силовики" та співробітники ФСБ РФ ходять по квартирах місцевих жителів для перевірки телефонів.

У ЗСУ підтвердили, що успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ в окупованому Севастополі.

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