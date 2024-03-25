У Сумах відбувся матч-відповідь з футзалу чемпіонату України серед студентів

25 березня у матчі-відповіді чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти у Сумах зустрілися команди Сумського державного університету та Національного університету біоресурсів і природокористування з Києва. Перший поєдинок два тижні тому завершився перемогою сумчан з рахунком 8:6.
За матчем з трибуни спостерігає Євген Петраков. Ніні він очолює асоціацію футзалу Сумщини, а колись сам виступав за сумську студентську команду. "Коли ти виходиш майданчик і рахунок 0:0, то шанси взагалі рівні. Ставки ставити не буду, але, в принципі, вболіваю за сумську команду і маю надію, що вона здобуде результат", — говорить Євген Петраков.
Сумчанам, аби пробитися далі, потрібно було не програти. Навіть поразка з різницею в один м'яч приносила студентам Сумського державного університету путівку в наступне коло змагань. У першому таймі більше атакували кияни. Але вони так і не змогли забити у ворота Дмитра Зікратого. Не змогли забити Владиславу Кулику і сумчани.
Зі стартовими нулями на табло команди розпочали другий тайм. Рахунок 0:0 протримався п'ять хвилин, коли м'яча у ворота сумської команди забив двадцятий номер киян Віктор Головатюк. За хвилину привітання партнерів приймав киянин Дмитро Мельничук. Цей рахунок не влаштовував вже ані сумчан, ані киян - у випадку перемоги у два м'ячі київської команди довелось би бити пенальті. Тож атакували обидві команди, але забили кияни (на 34 хвилині автогол зависали на Ярослава Сметаненка).
Після пропущеного тренера сумчан Олександр Шумило взяв хвилинний тайм-аут після якого СумДУ почав грати у п'ять польових. Але сумчани помилились в атаці і на 37 хвилині гри дальнім ударом Антон Росс відправив м'яча у ворота СумДУ. У підсумку 4:0 на користь київської команди. Тож надії Євгена Петракова сьогодні не втілилися в життя.
"Лідери команди не змогли приїхати, ще два травмованих – тому, результат на табло", — говорить Олександр Шумило, тренер ФК СумДУ.
"Ми перший раз заявилися на чемпіонат України і хлопці трошки нервувалися. А тут приїхали – дуже класний зал, організація, суддівство – вища ліга. Розраховували на боротьбу, але що буде так – 4:0… Ну значить так воно і є", — повідомив Микола Костенко, тренер ФК НУБіП (Київ).
Таким чином у фінал восьми від сумсько-київської пари вийшли студенти Національного університету біоресурсів і природокористування. Там до них приєднається і команда Сумського державного педагогічного університету.
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