У Сумах відбувся матч-відповідь з футзалу чемпіонату України серед студентів

25 березня у матчі-відповіді чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти у Сумах зустрілися команди Сумського державного університету та Національного університету біоресурсів і природокористування з Києва. Перший поєдинок два тижні тому завершився перемогою сумчан з рахунком 8:6.

За матчем з трибуни спостерігає Євген Петраков. Ніні він очолює асоціацію футзалу Сумщини, а колись сам виступав за сумську студентську команду. "Коли ти виходиш майданчик і рахунок 0:0, то шанси взагалі рівні. Ставки ставити не буду, але, в принципі, вболіваю за сумську команду і маю надію, що вона здобуде результат", — говорить Євген Петраков.

У Сумах відбувся матч-відповідь чемпіонату України серед студентів. Фото: Суспільне Суми

Сумчанам, аби пробитися далі, потрібно було не програти. Навіть поразка з різницею в один м'яч приносила студентам Сумського державного університету путівку в наступне коло змагань. У першому таймі більше атакували кияни. Але вони так і не змогли забити у ворота Дмитра Зікратого. Не змогли забити Владиславу Кулику і сумчани.

У Сумах відбувся матч-відповідь чемпіонату України серед студентів. Фото: Суспільне Суми

Зі стартовими нулями на табло команди розпочали другий тайм. Рахунок 0:0 протримався п'ять хвилин, коли м'яча у ворота сумської команди забив двадцятий номер киян Віктор Головатюк. За хвилину привітання партнерів приймав киянин Дмитро Мельничук. Цей рахунок не влаштовував вже ані сумчан, ані киян - у випадку перемоги у два м'ячі київської команди довелось би бити пенальті. Тож атакували обидві команди, але забили кияни (на 34 хвилині автогол зависали на Ярослава Сметаненка).

У Сумах відбувся матч-відповідь чемпіонату України серед студентів. Фото: Суспільне Суми

Після пропущеного тренера сумчан Олександр Шумило взяв хвилинний тайм-аут після якого СумДУ почав грати у п'ять польових. Але сумчани помилились в атаці і на 37 хвилині гри дальнім ударом Антон Росс відправив м'яча у ворота СумДУ. У підсумку 4:0 на користь київської команди. Тож надії Євгена Петракова сьогодні не втілилися в життя.

"Лідери команди не змогли приїхати, ще два травмованих – тому, результат на табло", — говорить Олександр Шумило, тренер ФК СумДУ.

У Сумах відбувся матч-відповідь чемпіонату України серед студентів. Фото: Суспільне Суми

"Ми перший раз заявилися на чемпіонат України і хлопці трошки нервувалися. А тут приїхали – дуже класний зал, організація, суддівство – вища ліга. Розраховували на боротьбу, але що буде так – 4:0… Ну значить так воно і є", — повідомив Микола Костенко, тренер ФК НУБіП (Київ).

Таким чином у фінал восьми від сумсько-київської пари вийшли студенти Національного університету біоресурсів і природокористування. Там до них приєднається і команда Сумського державного педагогічного університету.

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