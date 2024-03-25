У Житомирі поліція та вибухотехніки перевіряють інформацію про мінування місцевого торговельного центру "Глобал". Повідомлення про закладення вибухонебезпечних пристроїв надсилали двічі.

Про це Суспільному розповіла речниця Патрульної поліції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, інформація про те, що торговельний заклад заміновано, надійшла до кол-центру СБУ.

"25 березня правоохоронці отримали два повідомлення про мінування торговельного центру "Глобал": перше о 15:09, ще одне — о 15:55. Обидва надійшли від кол-центру СБУ. На місце події відразу виїхали вибухотехніки, кінологи та фахівці слідчо-оперативної групи. Людей із приміщення евакуювали", — сказала Вікторія Дубовик.

Раніше Суспільне писало, що інформацію про мінування торговельного комплексу "Глобал" упродовж минулого тижня перевіряли тричі.

Оновлено на 21.00

За інформацією речниці ГУНП в області Вікторії Дубовик, станом на 17:00 25 березня у ТРЦ "Глобал" та на прилеглій до нього території будь-яких вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявили. Під час обстежень евакуювали 4 тисячі людей. Рух транспорту не перекривали. До робіт залучили 15 працівників поліції. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч 1. ст. 259 КК України.

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