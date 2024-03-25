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Кінець опалювального сезону: котельні у Луцьку переведуть на літній режим роботи
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Кінець опалювального сезону: котельні у Луцьку переведуть на літній режим роботи

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У четвер, 28 березня, в обласному центрі Волині офіційно завершать опалювальний сезон 2023/2024.

Про це у соцмережах повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою економії коштів містян й необхідності ефективно використовувати енергоносії", — йдеться у дописі міського голови.

Інформацію про припинення роботи усіх 43 котелень громади Суспільному телефоном також підтвердив речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.

"Можливі перебої із гарячим водопостачанням у четвер впродовж дня, коли відбуватиметься перехід котелень із зимового на літній режим роботи", — попередив речник.

Зі слів Антона Безносикова, у разі потреби комунальники відновлять подачу теплоносія, але лише для потреб медичних закладів обласного центру.

Довідково: опалювальний сезон 2023/2024 розпочався торік 18 жовтня. Луцьктепло подає тепло у 758 будинків і обслуговує 55 тисяч абонентів.

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