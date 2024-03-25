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"Світ повинен почути його музику". Під час виконання бойового завдання загинув військовий з Дніпра Михайло Бікетов
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Світ повинен почути його музику". Під час виконання бойового завдання загинув військовий з Дніпра Михайло Бікетов

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Військовий, музика, Дніпро
Військовий Михайло Бікетов. Фото: Module/Facebook

18 березня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув Михайло Бікетов на позивний Рудий з Дніпра.

Про це повідомили на сторінці спільноти Module.

За повідомленням, Михайло був волонтером, писав електронну музику та вірші. З перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до Сил оборони. Він став аеророзвідником у складі Module Squad, пишуть у дописі.

"Зараз ми з командою лейблу Dnipropop збираємо його музичну творчість, щоб випустити альбом. Бо світ повинен почути його музику. Міша мріяв про це. Це велика втрата для нашої спільноти", – йдеться у повідомленні.

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