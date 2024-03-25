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Без опадів, до 20º тепла: яку погоду прогнозують на Дніпропетровщині протягом тижня
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Без опадів, до 20º тепла: яку погоду прогнозують на Дніпропетровщині протягом тижня

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погода, весна
Бруньки та перше зелене листя на деревах. Суспільне Дніпро

На Дніпропетровщині в останній тиждень березня прогнозують значне потепління.

Про це Суспільному розповів начальник регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак.

За його словами, 26 березня вдень в регіоні очікується місцями невеликий дощ та туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 2-7°, вдень 9-14° тепла.

27 березня — без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5°, вдень 10-15° тепла.

28 березня опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5°, вдень 12-17° тепла.

29-30 березня згідно з прогнозами синоптиків температура вночі 2-7° тепла, а вдень сягне позначки до +20°.

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