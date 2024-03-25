Поблизу села Прохорів, що у Чернігівському районі, виявили двох чоловіків, які ловили рибу забороненими знаряддями — зяберними сітками. Чоловіки зловили 130 рибин. Це завдало збитків рибному господарству на понад 216 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області на своєму сайті.

Виявили чоловіків, які незаконно ловили рибу. ФОТО: Суспільне Чернігів

Незаконне знаряддя лову. ФОТО: Поліція Чернігівської області

У чоловіків вилучили металевий човен з двигуном та зяберні сітки.

За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України.

Таке правопорушення карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.