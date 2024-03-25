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На Чернігівщині розслідують факт незаконного рибальства, який спричинив збитки рибному господарству на понад 216 тис грн
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На Чернігівщині розслідують факт незаконного рибальства, який спричинив збитки рибному господарству на понад 216 тис грн

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Незаконне рибальство
Риба, яку зловили забороненим знаряддям лову. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Поблизу села Прохорів, що у Чернігівському районі, виявили двох чоловіків, які ловили рибу забороненими знаряддями — зяберними сітками. Чоловіки зловили 130 рибин. Це завдало збитків рибному господарству на понад 216 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області на своєму сайті.

На Чернігівщині розслідують факт незаконного рибальства, який спричинив збитки рибному господарству на понад 216 тис грн
Виявили чоловіків, які незаконно ловили рибу. ФОТО: Суспільне Чернігів

На Чернігівщині розслідують факт незаконного рибальства, який спричинив збитки рибному господарству на понад 216 тис грн
Незаконне знаряддя лову. ФОТО: Поліція Чернігівської області

У чоловіків вилучили металевий човен з двигуном та зяберні сітки.

За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України.

Таке правопорушення карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

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