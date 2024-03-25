Запровадження нової системи цифрового контролю вирубки лісу має вберегти від несанкціонованих порубок та зробити роботу лісівників більш прозорою та ефективною.

Про це Суспільному розповів директор департаменту IT-технологій державного підприємства "Ліси України" Андрій Вороний.

"Якщо ви перебуваєте в лісі і бачите, що відбувається заготівля деревини, і вас цікавить, наскільки вона легальна, то завжди можете підійти до людей і попросити, щоб вони продемонстрували лісорубний квиток. Вони вам його покажуть. QR-код за допомогою мобільного телефону приведе вас у реєстр лісорубних квиточків. Ви зможете перевірити, чи, дійсно, він в базі є. Якщо він є, то рубка відбувається законно", — розповів Андрій Вороний.

Андрій Вороний — директор департаменту IT-технологій ДП "Ліси України", 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

За його словами, це стало можливим завдяки електронному інформаційному сервісу, де представлений єдиний реєстр лісорубних квитків. Станом на 25 березня в реєстрі оприлюднено інформацію про 228 тисяч виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини.

"Зараз лісорубні квитки виписуються в єдиній централізованій базі. Якщо цього квитка не існує в базі, то рубка є протизаконною. Вона переслідується державою. Кожен лісівник точно знає, що перед тим, як зробити якусь роботу в лісі, він має обзавестися дозвільним документом. Коли ці всі дані централізовані, вони досить легко перевіряються, вони є прозорими для громадськості", — пояснив Андрій Вороний.

Промаркована деревина. Звягельщина, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Щоб мінімізувати незаконні рубки, кожен етап лісозаготівлі цифровізують.

Андрій Менько — оператор безпілотника, за допомогою якого він опрацьовує територію Малоцвілянського лісництва "Звягельського лісового господарства". Андрій розповів, що дрон з лазерним сканером передає інформацію на комп'ютер, який і формує масив насаджень.

"Можемо порахувати кількість дерев у цьому масиві, висоту кожного дерева, діаметр стовбура кожного дерева, ширину крони кожного дерева і геодезичні координати кожного дерева", — сказав Андрій Менько.

Андрій Менько — працівник ДП "Науково-дослідний інститут геодезії та картографії", 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Параметри кожного дерева вимірюються електронною мірною вилкою. Всі дані вносять в єдину електронну базу лісовпорядкування. Про це Суспільному розповів начальник відділу лісового господарства філії "Звягельське лісове господарство" Віктор Лисанець.

"Електронна мірна вилка допомагає вимірювати діаметр деревини. Тут вбудований комп'ютер, який фіксує дані. Після того, як ми зробили перелік дерев на цій лісосіці, відповідно до кожної породи, кожного діаметру, все вноситься у базу, у комп'ютер, в єдину систему. В Україні діє єдина система оцінки лісосік. Ми вносимо туди цю інформацію і роздруковуємо матеріально-грошову оцінку вже з цієї бази", — сказав Віктор Лисанець.

Віктор Лисанець — начальник відділу лісового господарства філії "Звягельське лісове господарство" (на передньому плані), 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Харвастер заготовляє ліс і одночасно обліковує деревину.

"Оператор керує процесом заготівлі. Він підводить головку під кореневу частину, зачіплює, зрізає деревину, а далі вона протягує та вираховує довжину і діаметри. Таким чином у кінці дня у комп'ютері оператора є звіт про виконані роботи", — розповів Андрій Вороний.

Харвастер заготовляє ліс і одночасно обліковує деревину. Звягельщина, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Потім зрубані дерева мають потрапили на проміжний склад. Форвардер вивозить ліс із ділянки на склади.

"Далі ця деревина складується, приймається в електронній системі обліку деревини, маркується бірками. Інформація про цю деревину вноситься в кишеньковий персональний комп'ютер і з'являється в обліковій системі", — пояснив Андрій Вороний.

Форвардер вивозить ліс із ділянки на склади. Звягельщина, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Промаркована деревина з проміжного складу відвантажується покупцям. Рух лісовозів відслідковується через GPS трекери.

"GPS моніторинг синхронізований з електронним обліком деревини. Ми по цій машинці можемо перевірити, чи є товарно-транспортна накладна, і яку продукцію перевозить машина. Цим ресурсом користується і Національна поліція, і лісова охорона. Будь-які зацікавлені особи можуть перевірити, наскільки легально ця машина перевозить продукцію з лісу", — розповіла менеджерка з цифрового розвитку ДП "Ліси України" Ольга Морозюк.

Ольга Морозюк — менеджерка з цифрового розвитку ДП "Ліси України". Звягельщина, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Перевірка дозвільних документів на вантаж, Звягельщина, 22 березня 2024 року. Суспільне Житомир

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