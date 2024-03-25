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Для військових Донеччини та їх родин запустили інформаційний чат-бот — ОВА
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Для військових Донеччини та їх родин запустили інформаційний чат-бот — ОВА

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ЗСУ України
Десантно-штурмові війська Збройних Сил України створили сайт, на якому можна податися на службу в конкретну бригаду. сайт ДШВ ЗСУ

Для військових, ветеранів та членів їх сімей Донецька обласна адміністрація запустила інформаційний телеграм-бот, в якому зібрана корисна інформація про пільги, статуси, гарантії тощо.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

"Для інформативної допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей розроблено в телеграм каналі чат-бот "Захисники Донеччини", — йдеться у повідомленні.

У ОВА додали, що чат-бот доступний за посиланням: t.me/ZakhysnykyDonechchyny_bot.

Станом на 25 вересня в ньому зібрана інформація по двох основних розділах, гарантіях і пільгах, а також статусах особи.

Також в ОВА повідомили, що ветерани та члени їх родин можуть звернутись за консультацією телефоном: 0955553115

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