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Майже 3 млн грн збитків при закупівлі котлів для шкіл: співробітниці Мукачівської міської ради повідомили про підозру
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Майже 3 млн грн збитків при закупівлі котлів для шкіл: співробітниці Мукачівської міської ради повідомили про підозру

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Співробітницю Мукачівської міськради підозрюють у заподіянні 3 млн грн збитків
Співробітницю Мукачівської міськради підозрюють у заподіянні 3 млн грн збитків. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Співробітниці Мукачівської міської ради повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила майже 3 мільйони гривень збитків.

Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією відомста, під час підготовки до опалювального сезону 2022 — 2023 років для освітніх закладів придбали котли, ціна яких вдвічі перевищувала ринкову вартість товару.

"Співробітниця міськради не вивчила ринок та вартість товару в інших його учасників, натомість обмежилася лише однією пропозицією товариства. Без належної перевірки та аналізу ринкових цін було укладено договір із постачальником. Внаслідок дій жінки бюджету громади завдано майже 3 млн грн збитків. Це — сума зайво сплачених коштів під час закупівлі котлів для опалення освітніх закладів Мукачева та району", — йдеться у повідомленні.

Співробітниці Мукачівської міської ради повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367Службова недбалість що спричинила тяжкі наслідки КК України. Суд вже обрав їй запобіжний захід. Також жінку відсторонено від займаної посади.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суспільне намагається отримати коментар від підозрюваної, щоб встановити об'єктивні деталі справи.

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