Співробітниці Мукачівської міської ради повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила майже 3 мільйони гривень збитків.

Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією відомста, під час підготовки до опалювального сезону 2022 — 2023 років для освітніх закладів придбали котли, ціна яких вдвічі перевищувала ринкову вартість товару.

"Співробітниця міськради не вивчила ринок та вартість товару в інших його учасників, натомість обмежилася лише однією пропозицією товариства. Без належної перевірки та аналізу ринкових цін було укладено договір із постачальником. Внаслідок дій жінки бюджету громади завдано майже 3 млн грн збитків. Це — сума зайво сплачених коштів під час закупівлі котлів для опалення освітніх закладів Мукачева та району", — йдеться у повідомленні.

Співробітниці Мукачівської міської ради повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. Суд вже обрав їй запобіжний захід. Також жінку відсторонено від займаної посади.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суспільне намагається отримати коментар від підозрюваної, щоб встановити об'єктивні деталі справи.

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