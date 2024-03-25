У Миколаєві сталася ДТП: травмувалася пішохідка

У Миколаєві 24 березня о 14:00 неподалік перетину вулиць Генерала Карпенка та Морехідна сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль "Volkswagen Passat" збив пішохідку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
"Внаслідок автопригоди 86-річна жінка-пішохід з тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні", — йдеться в повідомленні.
Попередньо водія підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху.
Санкція статті Частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України.передбачає позбавлення волі строком до трьох років.
Працівники поліції з’ясовують обставини та звертаються до можливих свідків ДТП та людей, які володіють будь-якою інформацією, з проханням повідомити про це за телефонами: 073 031 95 38 або 102.
Читати ще
Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.