У Миколаєві сталася ДТП: травмувалася пішохідка

У Миколаєві 24 березня о 14:00 неподалік перетину вулиць Генерала Карпенка та Морехідна сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль "Volkswagen Passat" збив пішохідку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Внаслідок автопригоди 86-річна жінка-пішохід з тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Попередньо водія підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років.

Працівники поліції з’ясовують обставини та звертаються до можливих свідків ДТП та людей, які володіють будь-якою інформацією, з проханням повідомити про це за телефонами: 073 031 95 38 або 102.

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