НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Черкащині посмертно нагородили полеглого військового
Пам'ятьЗСУВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуНОВИНИРегіони

На Черкащині посмертно нагородили полеглого військового

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Отримав посмертний орден "За мужність" III ступеня загиблий захисник
Мама загиблого захисника отримала посмертну нагороду. Колаж Суспільне/фото Монастерищенська міська громада

На Монастирищині 25 березня загиблого воїна Олександра Зайцева посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Державну нагороду отримала мама військового.

Ця нагорода за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, повідомили в пресслужбі Монастирищенської міської громади.

Міський голова Олександр Тищенко разом із начальником четвертого відділу Уманського РТЦК та СП міста Монастирище Олегом Скічком вручили державну нагороду мамі полеглого — Світлані Михайлівні.

"Зайцев Олександр був вірним сином своєї країни, який зробив свідомий та відповідальний вибір та став на захист рідної землі. Спочатку пройшов з відзнакою вишкіл військової справи у Великій Британії, а потім — на фронт, боронити нашу землю. Служив гранатометником взводу охорони окремої десантно-штурмової бригади. Був вправним бійцем, надійним, вмотивованим і до останнього подиху вірним військовій присязі", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Захисник загинув 16 січня 2023 під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
На Черкащині поховали Героя
На щиті: на Черкащині поховали загиблого захисника
Кладовище, кіркут, єврейський цвинтар, Делятин, Карпати
Серія фото єврейського кладовища у Делятині на Франківщині стала найкращою у 2023 році за версією Wiki Loves Monuments
Відкриття меморіальної дошки у Товстенській громаді
На Тернопільщині відкрили меморіальні дошки двом бійцям
У Ватутіному поховали полеглого захисника
Провели на колінах: на Черкащині попрощалися з полеглим воїном
На початок