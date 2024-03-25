На Черкащині посмертно нагородили полеглого військового

На Монастирищині 25 березня загиблого воїна Олександра Зайцева посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Державну нагороду отримала мама військового.

Ця нагорода за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, повідомили в пресслужбі Монастирищенської міської громади.

Міський голова Олександр Тищенко разом із начальником четвертого відділу Уманського РТЦК та СП міста Монастирище Олегом Скічком вручили державну нагороду мамі полеглого — Світлані Михайлівні.

"Зайцев Олександр був вірним сином своєї країни, який зробив свідомий та відповідальний вибір та став на захист рідної землі. Спочатку пройшов з відзнакою вишкіл військової справи у Великій Британії, а потім — на фронт, боронити нашу землю. Служив гранатометником взводу охорони окремої десантно-штурмової бригади. Був вправним бійцем, надійним, вмотивованим і до останнього подиху вірним військовій присязі", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Захисник загинув 16 січня 2023 під час виконання бойового завдання на Луганщині.

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