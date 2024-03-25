Двом жителькам Маріуполя оголосили про підозру у співпраці з окупантами

Двом жителькам Маріуполя СБУ оголосила про підозру у співпраці з російською окупаційною владою. За інформацією слідчих, вони допомагають окупантам підбирати працівників для окупаційних адміністрацій.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Одна з підозрюваних — колишня працівниця Маріупольського міського центру зайнятості. Після окупації міста російські окупанти призначили її на посаду директорки цієї установи.

"Зловмисниця допомагає працевлаштовувати приїжджих громадян РФ на престижні та керівні посади для встановлення окупаційних порядків", — розказали в СБУ.

Друга підозрювана до окупації Маріуполя працювала секретаркою в Маріупольській районній раді. Після окупації міста вона обійняла посаду так званого начальника загального відділу окупаційної адміністрації міста.

"Після окупації міста, зрадниця надала рашистам персональну інформацію про своїх колишніх колег для підбору лояльних до окупантів кадрів", — розказали у Службі безпеки.

Жінкам оголосили про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).