До +21: після дощів на Черкащині прогнозують потепління

На Черкащині після дощів прогнозують підвищення температури повітря. На вихідних, 30-31 березня, слід очікувати до 21 градуса тепла.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, дощі припиняться 27 березня. Температура вночі буде 1-6 градусів тепла, вдень 6-11.

"27 березня під впливом антициклону з півночі погода на Черкащині стабілізується. Опадів не прогнозуємо. Температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень +7..+12. У четвер, 28 березня, без опадів, температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень +13..+18".

29 березня теплий атмосферний фронт знову принесе невеликі дощі. Температура вночі очікується 3-8 градусів тепла, вдень потеплішає до +13..+18.

"За попередніми оцінками, у вихідні, 30-31 березня, розраховуємо на погожі аномально теплі дні з температурою вночі 3-8 градусів тепла, вдень 16-21. Середньодобова температура підійметься до +12", — додав метеоролог.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині