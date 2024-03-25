НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
До +21: після дощів на Черкащині прогнозують потепління
ПОГОДАдовкілляРегіони

До +21: після дощів на Черкащині прогнозують потепління

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Квіти на столі
Сонячна погода. Фото: Суспільне Черкаси, ілюстративне

На Черкащині після дощів прогнозують підвищення температури повітря. На вихідних, 30-31 березня, слід очікувати до 21 градуса тепла.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, дощі припиняться 27 березня. Температура вночі буде 1-6 градусів тепла, вдень 6-11.

"27 березня під впливом антициклону з півночі погода на Черкащині стабілізується. Опадів не прогнозуємо. Температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень +7..+12. У четвер, 28 березня, без опадів, температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень +13..+18".

29 березня теплий атмосферний фронт знову принесе невеликі дощі. Температура вночі очікується 3-8 градусів тепла, вдень потеплішає до +13..+18.

"За попередніми оцінками, у вихідні, 30-31 березня, розраховуємо на погожі аномально теплі дні з температурою вночі 3-8 градусів тепла, вдень 16-21. Середньодобова температура підійметься до +12", — додав метеоролог.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
черешня
Майже літо: наприкінці тижня на Київщині очікують до +22 тепла
атака РФ, обстріли
Поранена через обстріли, збита ракета, афера з грішми для військових. Головні новини Дніпра та області 26 березня
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 27 березня
Якою буде погода на Івано-Франківщині 27 березня
Туман у черкаському парку
Обережно на дорогах: черкащан попереджають про туман
На початок