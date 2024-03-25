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40 тис. грн хабаря: у Сумах держслужбовцю повідомили про підозру
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40 тис. грн хабаря: у Сумах держслужбовцю повідомили про підозру

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Момент затримання службовця
Момент затримання службовця. Фото: Нацполіція Сумщини

У Сумах повідомили про підозру головному інспектору обласного управління Державної інспекції архітектури та містобудування через вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

За даними слідства, службовець вимагав від посадовців селищної ради 40 тис. грн за безперешкодне отримання сертифіката при прийнятті в експлуатацію після проведеного капітального ремонту водонапірної башти та артезіанської свердловини в одному з населених пунктів Шосткинського району.

20 березня 2024 року головний інспектор отримав 20 тис. грн авансу, після чого склав позитивний висновок, необхідний для отримання сертифіката. У п’ятницю, 22 березня 2024 року, після передачі решти від обумовленої суми головного інспектора було затримано.

40 тис. грн хабаря: у Сумах чиновнику повідомили про підозру
Гроші, виявлені в службовця. Фото: Нацполіція Сумщини

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під 212 тис. грн застави.

Суспільне залишає право за підозрюваним висловити свою позицію щодо причини затримання.

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