На Полтавщині у маршрутці чоловік стріляв з пістолета

У Кременчуці 23 березня поліція затримала чоловіка, який вистрелив зі стартового пістолета у громадському транспорті.
Про це Суспільному повідомила речниця поліції Полтавщини Наталія Варченко.
Щодо події до правоохоронців звернулися пасажири маршрутки.
Як розповіла речниця, у 21-річного чоловіка поліція вилучила пістолет та набої до нього. Чоловік пояснив, що постріл відбувся випадково. Ніхто не травмувався.
Працівники поліції нині з’ясовують обставини події. Зброю у хлопця вилучили.
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