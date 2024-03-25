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На Полтавщині у маршрутці чоловік стріляв з пістолета
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На Полтавщині у маршрутці чоловік стріляв з пістолета

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У Кременчуці стріляли в маршрутці
Поліція у Кременчуці затримала 21-річного пасажира. Поліція Полтавщини

У Кременчуці 23 березня поліція затримала чоловіка, який вистрелив зі стартового пістолета у громадському транспорті.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Полтавщини Наталія Варченко.

Щодо події до правоохоронців звернулися пасажири маршрутки.

Як розповіла речниця, у 21-річного чоловіка поліція вилучила пістолет та набої до нього. Чоловік пояснив, що постріл відбувся випадково. Ніхто не травмувався.

Працівники поліції нині з’ясовують обставини події. Зброю у хлопця вилучили.

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