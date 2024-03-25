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Понад пів мільйона гривень збитків на відпочинку дітей. У Дніпрі викрили посадовців дитячо-юнацького центру міськради
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Понад пів мільйона гривень збитків на відпочинку дітей. У Дніпрі викрили посадовців дитячо-юнацького центру міськради

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прокуратура, міськрада, Дніпро
У Дніпрі викрили посадовців дитячо-юнацького центру міськради. Фото: Прокуратура Дніпропетровщини

У Дніпрі викрили директорку та шість посадовців дитячо-юнацького центру Дніпровської міської ради. Їх підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (частина 5 статті 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України).

Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

За даними слідства, директорка дитячо-юнацького центру, її заступниця, а також п'ять підлеглих відкрили на території центру та його філій по всьому місту літні табори для дітей. Ці "послуги" оцінювали від 1200 до 3200 гривень за зміну. Перебування у таборах мало бути безкоштовними, адже заклад є комунальним і фінансується за рахунок міської ради.

Сплачені батьками кошти незаконно передавалися організаторці і розподілялися між членами групи. Так за три місяці такої діяльності встановлено понад пів мільйона гривень збитків територіальній громаді міста.

Понад пів мільйона гривень збитків на відпочинку дітей. У Дніпрі викрили посадовців дитячо-юнацького центру міськради
У Дніпрі викрили посадовців дитячо-юнацького центру міськради. Фото: Прокуратура Дніпропетровщини

У ході обшуків за місцями роботи та у помешканнях підозрюваних було вилучено документацію, гроші, мобільні телефони. Нині до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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