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Нестійка погода на початку тижня та тепло у вихідні — Житомирський гідрометцентр дав прогноз на останній тиждень березня
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Нестійка погода на початку тижня та тепло у вихідні — Житомирський гідрометцентр дав прогноз на останній тиждень березня

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Житомирський центр з гідрометеорології дав прогноз на останній тиждень березня. Суспільне Житомир

Протягом найближчих днів погодні умови на Житомирщині формуватимуться під впливом вологого циклону. У другій половині тижня температура підвищиться.

Про це Суспільному розповіла синоптикиня Житомирського обласного центру з гідрометеорології Людмила Заруцька.

За її словами, періодично проходитимуть атмосферні фронти, тому погодні умови будуть нестійкими.

"Дещо прохолоднішими будуть ночі 25, 26 та 27 березня. Температурний режим до середини тижня коливатиметься в межах 10-12 градусів тепла. Небо переважно буде похмурим, з невеликими сонячними проясненнями. А з другої половини тижня температура підвищуватиметься. 27 березня вона вже сягне 17 градусів тепла. Стане більш сонячно", — розповіла Людмила Заруцька.

Нестійка погода на початку тижня та тепло у вихідні — Житомирський гідрометцентр дав прогноз на останній тиждень березня
Синоптикиня Житомирського обласного центру з гідрометеорології Людмила Заруцька. Суспільне Житомир

За словами синоптикині, вітер періодично змінюватиме свій напрямок.

"На початку тижня вітер — північно-західний, а з середини тижня він змінить свій напрямок на південний, південно-східний. І в окремі дні буде вітряно", — повідомила Людмила Заруцька.

Малохмарну погоду без істотних опадів очікують 26 березня. Вітер — північно-західний, 3-8 м/с. Температура: вночі — від 1º морозу до 1º тепла, вдень — 10-12° тепла.

27 березня теж буде малохмарно, без опадів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі — від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 9-14° тепла.

28 березня очікують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура: вночі — 1-6° тепла, вдень — 13-18° тепла.

29 березня очікується невеликий, місцями помірний дощ. Температура вночі — 5-10° тепла, вдень — 13-18° тепла.

30 березня передбачають погоду без опадів. Температура вночі: 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.

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