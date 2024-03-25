НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Генеральний директор Житомирської обласної лікарні Богдан Леськів подав до суду на рішення облради
СудЛікаріМІСЦЕВА ВЛАДАМЕДИЦИНАРегіони

Генеральний директор Житомирської обласної лікарні Богдан Леськів подав до суду на рішення облради

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
лікар, лікарня, суд, обласна рада, рішення, звільнення, позов, Житомир, Леськів
житомир лікарня 29.02.24. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Генеральний директор Житомирської обласної клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського Богдан Леськів подав до суду позов до Житомирської обласної ради щодо визнання незаконним та скасування рішення облради.

Інформацію про це опублікувало видання Житомир.info.

За цим повідомленням, Корольовський районний суд Житомира 22 березня 2024 року отримав позов Богдана Леськіва до Житомирської обласної ради. Суть спору — визнання незаконним та скасування рішення Житомирської обласної ради.

В коментарі Суспільному Житомир Богдан Леськів підтвердив те, що він подав позов до суду. Але дата судового засідання ще не визначена.

"Я подав до суду, бо вважаю рішення обласної ради щодо мене зовсім неправомірним. Але ще не знаю, коли буде засідання суду", — сказав Богдан Леськів.

Як писало Суспільне, 7 березня 2024 року на сесії депутати Житомирської облради ухвалили рішення розірвати контракт із генеральним директором Житомирської обласної клінічної лікарні Богданом Леськівим. За це рішення проголосували 38 депутатів з 51, проти — 4, не голосували — 8.

Напередодні сесії Житомирської обласної ради 1 березня на засіданні бюджетної комісії Житомирської облради члени комісії проголосували за те, щоб розірвати контракт із генеральним директором Житомирської обласної клінічної лікарні Богданом Леськівим.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
засуджений адвокат
На Київщині до 15 років за ґратами засудили адвоката, який жорстоко вбив наречену
Вячеслав Вандрашек Ленінський суд Кропивницького 26 03 24
Пів року від дня звільнення. Ексдиректор кропивницького театру судиться за поновлення на посаді
Затримання, рекетири, Коростишів
На Житомирщині судитимуть групу людей, обвинувачених в рекеті, яким інкримінують пів сотні тяжких злочинів
крадіжка, кримінал, поліція, декоративні дерева, Житомирщина
За викрадення пів сотні декоративних дерев судитимуть житомирянина
На початок