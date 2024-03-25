Генеральний директор Житомирської обласної клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського Богдан Леськів подав до суду позов до Житомирської обласної ради щодо визнання незаконним та скасування рішення облради.

Інформацію про це опублікувало видання Житомир.info.

За цим повідомленням, Корольовський районний суд Житомира 22 березня 2024 року отримав позов Богдана Леськіва до Житомирської обласної ради. Суть спору — визнання незаконним та скасування рішення Житомирської обласної ради.

В коментарі Суспільному Житомир Богдан Леськів підтвердив те, що він подав позов до суду. Але дата судового засідання ще не визначена.

"Я подав до суду, бо вважаю рішення обласної ради щодо мене зовсім неправомірним. Але ще не знаю, коли буде засідання суду", — сказав Богдан Леськів.

Як писало Суспільне, 7 березня 2024 року на сесії депутати Житомирської облради ухвалили рішення розірвати контракт із генеральним директором Житомирської обласної клінічної лікарні Богданом Леськівим. За це рішення проголосували 38 депутатів з 51, проти — 4, не голосували — 8.

Напередодні сесії Житомирської обласної ради 1 березня на засіданні бюджетної комісії Житомирської облради члени комісії проголосували за те, щоб розірвати контракт із генеральним директором Житомирської обласної клінічної лікарні Богданом Леськівим.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube