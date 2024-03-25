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У Каховці на ТОТ Херсонщини п'ять днів немає електрики, опалення та газопостачання — міський голова
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У Каховці на ТОТ Херсонщини п'ять днів немає електрики, опалення та газопостачання — міський голова

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У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області п'ять днів немає електрики, опалення та газопостачання.

Про це Суспільному розповів Каховський міський голова, начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець.

Також очільник громади повідомив, що не у всьому місті є вода. За його словами, люди виживають, хто як може.

"Сподіваємося, у деяких районах воду дали. Ситуація дуже важка. Також сподіваюся, що у найближчі два дні місто буде з електрикою і з водою", — говорить Немерець.

Керівник громади каже, що окупаційна влада у ситуації звинувачує Україну та ЗСУ.

"Щось вони лагодять, але нема чим лагодить, нема кому лагодить. Тому і такий результат. Стовідсоткової інформації немає, але припущення є, що самі створили проблеми, а тепер самі намагаються щось зробити, щоб щось відремонтувати", — розповів Віталій Немерець.

Раніше керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що після проведення "виборів президента РФ" на лівобережжі Херсонщині окупаційна влада, ймовірно, готує мобілізацію. Це передбачають і голови місцевих адміністрацій, і представники руху спротиву.

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