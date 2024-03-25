У Запоріжжі судитимуть колишнього керівника обласного ТЦК та СП

Співробітники Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, який, за даними слідства, з липня по грудень 2022 року безпідставно нараховував підвищені військові виплати підлеглим на понад мільйон гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це сьогодні, 25 березня, повідомили в пресслужбі Теруправління ДБР у Мелітополі.

"Перебуваючи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, посадовець, без законних підстав, відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад ЗСУ нібито для виконання бойових завдань", — йдеться в повідомленні.

Затримання підозрюваного, 4 серпня 2023 року. Фото: ДБР

За даними слідства, військові не були призначені на посади у підрозділі, не брали участі у боях та фактично безпідставно перебували у прифронтовій зоні:

"Вони перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і, навіть, мали можливість виїжджати до дому на вихідні. Проте військовослужбовці отримували підвищені виплати та можливість набути статус учасників бойових дій", — зазначили в ДБР.

Слідчими ДБР було встановлено, що завдяки діям підозрюваного семи військовослужбовцям, які не брали участь в бойових діях, було нараховано понад мільйон гривень виплат.

Під час обшуку, 4 серпня 2023 року, за місцями роботи та проживання чоловіка у Запоріжжі та у місті Мирноград, Донецької області, ДБР виявило докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих, які отримували безпідставні виплати.

Вручення підозри колишньому керівнику Запорізького обласного ТЦК та СП. Фото: ДБР

Стосовно колишнього військкома, ДБР скерувало обвинувальний акт до суду за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України, тобто перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд також арештував майно обвинуваченого: квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в Запорізькій області.

Кримінальні провадження щодо інших учасників схеми тривають.

Раніше Суспільне повідомляло, що працівники ДБР затримали колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, який організував підвищені військові виплати для близького оточення та допомагав представникам місцевого злочинного угрупування ухилятися від відповідальності.

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