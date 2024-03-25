На Житомирщині священника підозрюють у розбещенні неповнолітньої

В одній із громад Житомирщини настоятелю храму Української православної церкви Московського патріархату оголосили підозру у розбещенні неповнолітньої.
Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Тетяна Гоша.
За її словами, розслідування показало, що минулої осені настоятель церкви вчинив злочин проти статевої свободи неповнолітньої.
"Підозрюваний певною мірою скористався соціальним статусом неповнолітньої, бо дитина була позбавлена батьківського піклування і жила зі своїми дідусем та бабусею, яка за станом здоров’я обмежена у пересуванні. Священник і постраждала жили в одному селі і знали один одного. Настоятель церкви при зустрічі на вулиці тиснув на неповнолітню, змушуючи її приходити до нього на подвір'я. Користуючись відсутністю свідків, він вчиняв розпусні дії. Після цього давав їй невелику суму грошей "на морозиво", — сказала Тетяна Гоша.
За інформацією речниці прокуратури, священнику повідомили про підозру у розбещенні неповнолітньої згідно частини 1 статті 156 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу настоятелю церкви.
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