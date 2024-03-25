НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Хортицькому районі Запоріжжя завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки РФ — Куртєв
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

У Хортицькому районі Запоріжжя завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки РФ — Куртєв

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Наслідки обстрілів 22 березня в Запоріжжі
Будинок, пошкоджений внаслідок російських обстрілів, 25 березня 2024. Фото: Телеграм/Анатолій Куртєв

Сьогодні, 25 березня, у Хортицькому районі Запоріжжя завершили роботи з ліквідації наслідків масованої ракетної атаки РФ 22 березня.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Загалом у Хортицькому районі було пошкоджено десять багатоповерхівок. Нині всі вибиті вікна "закрили". Роботи виконували комунальники "Запоріжресервісу" та представники ОСББ.

У Хортицькому районі Запоріжжя завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки РФ — Куртєв
Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 25 березня 2024. Фото: Телеграм/Анатолій Куртєв

Ремонтні матеріали надавали з міського резерву (було використано 150 листів OSB):

"Під час консультацій, які проводили на місці соцпрацівники і представники райадміністрації, було визначено, що 22 мешканця пошкоджених квартир є представниками пільгових категорій, а тому в рамках міської комплексної програми соціального захисту населення вони зможуть отримати разову виплату від міста на ремонт житла", — повідомив Куртєв.

У Хортицькому районі Запоріжжя завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки РФ — Куртєв
Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 25 березня 2024. Фото: Телеграм/Анатолій Куртєв

Суспільне повідомляло, що вранці 22 березня, армія РФ завдала близько 20 ракетних ударів по Запоріжжю, вісім з яких були по Дніпровській ГЕС. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло, серед них — дитина. Руйнувань зазнали обʼєкти інфраструктури, знищено 10 будинків, майже 500 пошкоджено, 78 з них — багатоповерхові.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
Удари по Білопіллю вночі 25 березня, 2024 року
"Відкриваю очі – а воно на мене летить". Мешканці Білопілля про обстріл російськими військами
Дмитро Сахарук
Скільки часу знадобиться на відновлення енергетики після російських обстрілів: відповідь ДТЕК
частина ракети
У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети
На початок