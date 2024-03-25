Сьогодні, 25 березня, у Хортицькому районі Запоріжжя завершили роботи з ліквідації наслідків масованої ракетної атаки РФ 22 березня.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Загалом у Хортицькому районі було пошкоджено десять багатоповерхівок. Нині всі вибиті вікна "закрили". Роботи виконували комунальники "Запоріжресервісу" та представники ОСББ.

Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 25 березня 2024. Фото: Телеграм/Анатолій Куртєв

Ремонтні матеріали надавали з міського резерву (було використано 150 листів OSB):

"Під час консультацій, які проводили на місці соцпрацівники і представники райадміністрації, було визначено, що 22 мешканця пошкоджених квартир є представниками пільгових категорій, а тому в рамках міської комплексної програми соціального захисту населення вони зможуть отримати разову виплату від міста на ремонт житла", — повідомив Куртєв.

Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 25 березня 2024. Фото: Телеграм/Анатолій Куртєв

Суспільне повідомляло, що вранці 22 березня, армія РФ завдала близько 20 ракетних ударів по Запоріжжю, вісім з яких були по Дніпровській ГЕС. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло, серед них — дитина. Руйнувань зазнали обʼєкти інфраструктури, знищено 10 будинків, майже 500 пошкоджено, 78 з них — багатоповерхові.

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