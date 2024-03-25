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На Франківщині судитимуть групу шахраїв, які діяли за схемою "Друг просить у борг"
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На Франківщині судитимуть групу шахраїв, які діяли за схемою "Друг просить у борг"

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На Івано-Франківщині судитимуть групу шахраїв
На Франківщині судитимуть групу шахраїв. Суспільне Івано-Франківськ

На Івано-Франківщині судитимуть групу шахраїв, які діяли за схемою "Друг просить у борг". Вони зламували акаунти користувачів однієї із соцмереж та розсилали від їхнього імені повідомлення з проханням позичити гроші.

Про це повідомили на сторінці кіберполіції у Facebook.

У жовтні 2023 року поліцейські разом з працівниками прокуратури встановили трьох чоловіків, які отримували доступ до чужих облікових записів та надсилали неправдиві повідомлення з проханням про позику грошей.

Під час обшуків поліцейські вилучили понад один мільйон гривень. Слідчі знайшли два десятки потерпілих, яких ошукали шахраї. Загальна сума збитків перевищує 150 тисяч гривень.

Поліцейські завершили досудове розслідування за ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 361-1 та ч. 1, 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували до суду.

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