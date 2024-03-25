Жителю Одеси повідомили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за український кордон.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, одесит пообіцяв чоловікові призовного віку виготовити фіктивну медичну документацію про непридатність до військової служби, яка дозволить йому виїхати за кордон. За таку "послугу" останній мав заплатити 4500 доларів.

За завдаток у розмірі 1000 доларів за кілька тижнів "замовник" отримав сканкопії нібито виготовлених медичних документів. Затримали підозрюваного одразу після передачі другої частини коштів — 1,5 тич. доларів. Ще 2000 призовник повинен був передати після отримання медичного висновку про непридатність до служби.

Одесита затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Тепер йому загрожуватиме до дев'яти з конфіскацією майна. Також суд обрав підозрюваному запобіжний захід: тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 242 тисяч гривень. Слідство триває.

Гроші, знайдені під час обшуку підозрюваного. Фото: поліція Одеської області

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