Загиблому оборонцеві з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України

Загиблому оборонцеві з Вінниччини — Олександру Булаївському — просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію опублікували на сайті президента.

Чоловік в жовтні 2014 року проходив військові збори, а з 2016 року проходив службу в Могилів-Подільському прикордонному загоні. Після повномасштабного вторгнення повернувся на попереднє місце служби, звідки був направлений на північні рубежі, обороняв Чернігівську та Сумську області, де йому звання капітана військової служби.

В січні 2023 року був направлений в Бахмут на посаду начальника комендантського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування, де брав успішну участь у відбитті штурмів ворога, та проведення контрнаступів. Загинув Олександр 31 січня 2023 року внаслідок підриву автомобіля ПТРК на якому повертались із завдання в м. Бахмут.