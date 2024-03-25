В Ужгороді відсортоване сміття екоактивісти міняють на подарунки. До 29 березня у місті триває акція "Ужгород за чисте довкілля", яку приурочили до Всесвітнього Дня Землі.

Екоакція "Ужгород за чисте довкілля" проводять на базі УжНУ у межах підписаного у вересні 2023 року меморандуму між ГО "Зелений Варош" та Центром інновацій та розвитку УжНУ.

"Ми вже майже рік проводимо різного роду заходи. У першу чергу ми проводили різноманітні лекції з сортування сміття на різних факультетах. Нам вдалося на 14 факультетах провести такі лекції. Ми проводили екопікнік, проводили місяць тому ековечірку, ну і настала черга екоакції", — розповідає директорка Центру інновацій та розвитку УжНУ Альона Алмашій.

Організаторки наголошують, що мета акції — показати, що відходи можуть приносити доходи, навчити коректно сортувати і підвищувати екосвідомість.

Екоакція "Ужгород за чисте довкілля". Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

"Ми приурочили екологічну акцію до Дня Матінки Землі, який святкують 20 березня. Тому дати 18-29 березня не випадкові. На жаль, зараз ми живемо у війні, перед нами нові виклики і тяжко все це суміщати. Наприклад, якщо говорити про новий тип відходів, який масово заполонив центральну, східну, південну Україну, частково і північну — це відходи руйнації від війни. Вони несуть також велику небезпеку і поки що ми лише вчимося як, наприклад, використовувати ці відходи у будівництві доріг чи будівництві нових будинків і так далі", — додає керівниця ГО "Зелений Варош" Анна Сабадош.

Першокурсниця факультету інформаційних технологій УжНУ Анна Жук сортуванням сміття зайнялася вперше. Ужгородка Ольга Чепур розказує, що разом із сім’єю сортують сміття уже декілька років.

"Просто в один прекрасний момент, будучи на кладовищі "Барвінок", побачили, що сміттєзвалище переповнене. Ми вирішили свій внесок робити у збереження екології і зменшення сміття", — розповідає Ольга Чепур.

Екоакція "Ужгород за чисте довкілля". Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

Обміняти відсортоване сміття на подарунки можна 27 та 29 березня 2024 року о 16:00 на першому поверсі ректорату УжНУ.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads