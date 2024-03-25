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Вісім підприємств Дніпропетровщини отримають майже 200 млн грн на модернізацію систем водопостачання та опалення
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Вісім підприємств Дніпропетровщини отримають майже 200 млн грн на модернізацію систем водопостачання та опалення

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Підприємствам у чотирьох районах Дніпропетровщини виділили 192 мільйони гривень на модернізацію систем водопостачання та опалення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, кошти на модернізацію систем водопостачання та опалення в області – це допомога від ЮНІСЕФ. Гроші отримають вісім підприємств – у Кам’янському, Павлоградському, Нікопольському та Криворізькому районах. Вони мінятимуть застаріле обладнання, реконструюватимуть лабораторії та ремонтуватимуть тепломережі. Проєкти втілять до кінця року.

"Спільно з іноземними партнерами працюємо над тим, аби мешканці наших населених пунктів, попри атаки ворога, мали комфорт. Координує співпрацю Регіональний офіс міжнародного співробітництва", – зазначив Лисак.

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