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На Дніпропетровщині зріс рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19
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На Дніпропетровщині зріс рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19

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грип, застуда, лікарня
Лікарка веде прийом у кабінеті. Фото: Суспільне Полтава

На Дніпропетровщині протягом тижня, з 15 по 21 березня, на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), включно із COVID-19, захворіли 12 272 людини, із них трохи менше ніж половина (43,7%) — діти віком до 17 років.

Про це повідомляється на сайті обласного лабораторного центру МОЗ України.

За даними лабцентру, показник захворюваності по області у порівнянні з попереднім тижнем зріс на 7,5 %. Зареєстровано перевищення епідемічного порогу у Васильківській (17,2%), Магдалинівській (22%), П’ятихатській (19,1%) та Петриківській (45,7%) громадах.

Загалом за тиждень по області госпіталізовано 497 хворих, з них 238 дітей.

Зареєстровано 242 нових випадки COVID-19, в тому числі 27 — серед дітей. У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 13,1%. На стаціонарному лікуванні перебуває 61 пацієнт. Троє хворих, які мали супутні стани та не були щеплені проти COVID-19, померли.

Зазначається, що через підвищений рівень захворюваності серед дітей у Кам`янському, Тернівці, Жовтих Водах та Верхньодніпровській громаді в 11 окремих класах навчання призупинили або ж перейшли на дистанційну форму.

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