Жителю Херсонської області заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 29-річний підозрюваний у червні 2022 року обійняв посаду так званого "начальника сектора обліку земель та договірних відносин" в окупаційній "ВЦА Херсонської міської територіальної громади".

На псевдопосаді чоловік організовував та планував роботу підрозділу, контролював роботу підлеглих, виконував накази окупаційної влади.

Раніше в прокуратурі повідомили, що правоохоронці заочно оголосили підозру у пособництві РФ окупаційному "директору" Херсонського міського торговельного порту.

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