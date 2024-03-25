Бійці волинської бригади знищили на сході країни російський танк

Військовослужбовці зі 100-ї окремої бригади під час виконання бойового завдання на сході України поцінили з FPV-дрона у російський танк Т-80.

Як повідомили на Facebook-сторінці бригади, аеророзвідники вистежили бойову машину та передали координати техніки для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів VORON 100. Ціль вразили FPV-дроном із боєприпасом на ньому.

Кадр знищення танка РФ на сході України, березень 2024 року. Facebook/100 окрема бригада

"Оператор ударного FPV-дрона зумів поцілити у самісінький люк бронетехніки. Тож відразу відбулася детонація боєкомплекту, внаслідок чого башту танка відірвало й ефектно підкинуло догори на кілька десятків метрів!" — зазначили в пресцентрі бригади.

Участь волинської бригади в боях на сході: що відомо

У квітні 2023 бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

У вересні 2023-го тероборонівці з допомогою дрона знищили бліндаж російських військових. У знищеному бліндажі був особовий склад однієї з бригад РФ. У жовтні 2023-го тероборонівці знищили танк військ РФ.

Довідково: Луцький батальйон 100-та окрема бригада територіальної оборони з початку березня 2023-го перебуває на сході України, де тримає оборону на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

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