У селі на Житомирщині до кінця 2025 року добудують школу за 53 мільйони гривень

У селі Кодня Станишівської громади до кінця 2025 року добудують заклад загальної середньої освіти за 53 мільйони гривень. Про це журналісти Суспільного дізналися під час моніторингу системи публічних закупівель Prozorro.

21 березня 2024 року Станишівська сільська рада уклала договір на будівництво закладу загальної середньої освіти у селі Кодня за 53 мільйони 37 тисяч 134 гривні з ПРБФ "Комунальник". Фірма була єдиним учасником відкритих торгів.

Згідно з документацією, площа ділянки, розрахована під навчальний заклад, складає 1,8 гектари, а площа забудови – 1521 квадратних метри. Ремонтні роботи триватимуть до кінця 2025 року.

За планом фінансування у 2024 році підряднику заплатять 5 мільйонів, а у 2025 – 48 мільйонів гривень. За ці кошти передбачається виконання демонтажних та будівельно-монтажних робіт, облаштування комунікаційних систем, водостічних систем на покрівлі та снігоутримувачів, придбання та монтаж технологічного, холодильного, кухонного і спортивного обладнання та інвентарю тощо.

Біля навчального закладу висадять дерева, кущі і проведуть озеленення на території 11032 квадратних метри, встановлять дві велопарковки, вуличні тренажери та лазанки.

Зазначимо, що фірма-переможець закупівлі вже виграла закупівлю на будівництво та ремонт закладу освіти на Житомирщині у 2024 році та ремонтує пошкоджений російськими атаками ліцей у Малинівці Коростенського району за 93 мільйони гривень.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube