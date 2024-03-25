Масове сходження на Говерлу: учасники зібрали 200 тисяч гривень для ЗСУ

23 березня відбулося благодійне масове сходження на Говерлу. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 400 людей. У межах проєкту зібрали 200 тисяч гривень для військових із Львівщини — 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Проєкт "Говерляна" відбувся ушістдесяте. Цього року учасники зібрали 200 тисяч гривень на дрон із тепловізором "DJI Mavic 3T" для бійців 80 ОДШБ, які воюють на Донецькому напрямку.

На Говерлу підіймалися кількома групами Синім маршрутом. Протяжність цієї дороги — близько 3,7 кілометра.

Сходження на Говерлу, 23 березня 2024 Пресслужба Львівської ОВА Сходження на Говерлу, 23 березня 2024 Пресслужба Львівської ОВА Сходження на Говерлу, 23 березня 2024 Пресслужба Львівської ОВА

За словами начальника управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації та організатора сходження Романа Хім’яка, наймолодшим учасникам підйому було по шість років, а найстаршому – вісімдесят чотири. Також до підйому долучилися військові, які проходять реабілітацію, та їх рідні.