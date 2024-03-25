НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Масове сходження на Говерлу: учасники зібрали 200 тисяч гривень для ЗСУ
СПОРТТУРИЗМРегіониТоп регіонів

Масове сходження на Говерлу: учасники зібрали 200 тисяч гривень для ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сходження на Говерлу, 23 березня 2024
Сходження на Говерлу, 23 березня 2024. Пресслужба Львівської ОВА

23 березня відбулося благодійне масове сходження на Говерлу. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 400 людей. У межах проєкту зібрали 200 тисяч гривень для військових із Львівщини — 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Проєкт "Говерляна" відбувся ушістдесяте. Цього року учасники зібрали 200 тисяч гривень на дрон із тепловізором "DJI Mavic 3T" для бійців 80 ОДШБ, які воюють на Донецькому напрямку.

На Говерлу підіймалися кількома групами Синім маршрутом. Протяжність цієї дороги — близько 3,7 кілометра.

1
Сходження на Говерлу, 23 березня 2024 Пресслужба Львівської ОВА
1
Сходження на Говерлу, 23 березня 2024 Пресслужба Львівської ОВА
1
Сходження на Говерлу, 23 березня 2024 Пресслужба Львівської ОВА

За словами начальника управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації та організатора сходження Романа Хім’яка, наймолодшим учасникам підйому було по шість років, а найстаршому – вісімдесят чотири. Також до підйому долучилися військові, які проходять реабілітацію, та їх рідні.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Богатирі з Луганщини взяли призові місця
Спортсмени з Луганщини взяли призові місця на чемпіонаті України з богатирських ігор
У селі Руські Комарівці на Закарпатті встановили спортивний майданчик
Діти виграли грант на майданчик: у селі Руські Комарівці на Закарпатті встановили спортивний майданчик
гирьовий спорт, нагородження, переможці
Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України
Змагання для педагогів Полтавщини
На Полтавщині змагалися вчителі із 17 громад регіону
На початок