Сьогодні, 25 березня, на Центральному ринку в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася пожежа. За попередньою інформацією, травмованих та загиблих немає.
Про це повідомила у Telegram голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
"На території ринку спалахнуло близько 10 ролетних кіосків, в яких торгували одягом. Причину такого масштабного загоряння окупаційна влада не повідомляє", — йдеться в інформації.
Пожежа на ринку в тимчасово окупованому Бердянську, 25 березня 2024. Фото: Телеграм/Вікторія Галіціна
Пожежа на ринку в тимчасово окупованому Бердянську, 25 березня 2024. Фото: Telegram/Вікторія Галіціна
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