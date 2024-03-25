Провели на колінах: на Черкащині попрощалися з полеглим воїном

У Ватутіному громада провела в останню путь солдата Сергія Гончаренка. Загиблому було 44 роки.

Сергій Гончаренко загинув 4 березня під час стримування наступу на Харківщині, у коментарі Суспільному розповіла речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

За словами речниці, військовий був водієм-радіотелефоністом другої стрілецької роти.

25 жовтня 2023 року Сергія Гончаренка мобілізували для захисту країни, повідомили в пресслужбі Ватутінської міської громади.

Попрощатися із загиблим Героєм у Ватутіному прийшли рідні, близькі, друзі, керівництво громади, військовослужбовці, духовенство та небайдужі мешканці громади.

Жителі Ватутіного проводять на колінах загиблого військового. Ватутінська міська громада

"Серце загиблого воїна зупинилось, але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", — повідомили в пресслужбі.

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