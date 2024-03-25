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13-річний шахіст з Полтави став наймолодшим чемпіоном міста серед дорослих
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13-річний шахіст з Полтави став наймолодшим чемпіоном міста серед дорослих

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13-річний Мурат Бабаєв став наймолодшим в історії полтавських шахів чемпіоном міста серед дорослих. Серед досягнень хлопця також і бронза чемпіонату України з блискавичних шахів. Займається цим видом спорту він з 9 років.

Про це розповів Суспільному шахіст.

У школі Полтавської обласної федерації шахів навчається 13-річний Мурат Бабаєв.

13-річний шахіст з Полтави став наймолодшим чемпіоном міста серед дорослих
13-річний шахіст з Полтави. Фото: Суспільне Полтава

"Я займаюсь з 2019-го року. Мені тоді було майже 9 років. Грали з батьком трохи, потім він привів мене до тренера, я почав займатись, мені дуже сподобалось", — розповів шахіст Мурат Бабаєв.

Протягом тижня хлопець майже щодня приділяє шахам по 3-4 години.

"Найважче сконцентруватись на партії. Допомагають у математиці і мислити ширше", — додав Мурат.

Шахіст з Полтави став наймолодшим чемпіоном міста серед дорослих
Мурат Бабаєв розігрує партію разом з тренером Юрієм Рябенком. Фото: Суспільне Полтава

"Це була його ініціатива. Коли він навчався у першому класі, він побачив рекламу шахової школи і попросив, сказав, що хоче займатись шахами. Я навчив його ходам, і далі він сам вже. До шахів він займався футболом, але це моя ініціатива була. З математики в нього успіхи, шахи впливають на успіхи в навчанні. В Інтернеті може він займатись В YouTube різних гросмейcтерів бачить, як вони грають, схеми всякі", — розповів батько Мурата Алі Бабаєв.

Мурат мріє сам стати гросмейстером, розповів його тато Алі Бабаєв. Це найвищий титул, якого може досягти шахіст.

"Мурат – наймолодший в історії полтавських шахів чемпіон міста серед дорослих. У такому віці у місті Полтаві ще ніхто не ставав. Це його найвище досягнення на такому рівні", — додав тренер шахової школи Полтавської обласної федерації шахів Юрій Рябенко.

13-річний шахіст з Полтави Мурат Бабаєв
Гра в шахи. Фото: Суспільне Полтава

"У 12 років виграв чемпіонат міста всіх вікових категорій і став двократним чемпіоном області. Ще я посів 3-тє місце на чемпіонаті України з блискавичних шахів. Це дуже швидкий контроль шахів. Там вся суть – треба бути дуже сконцентрованим та дуже швидко мислити. Це проходило в Полтаві, грав з (учасниками – ред.) областей, з Хмельницької області, з Києва, Київської області", — розповів шахіст Мурат Бабаєв.

Нині Мурат Бабаєв готується взяти участь у чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 14 років, який відбудеться у квітні у Полтаві.

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