На Хмельниччині електромережі працюють в аварійному режимі. Споживачам необхідно зменшити обсяг використання електроенергії з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Про це повідомили в Хмельницькобленерго.

"Шановні громадяни! Не використовуйте одночасно декілька приладів, вмикайте їх почергово. За можливості, перенесіть використання енергоємних приладів на нічні години. Вимикайте світло, виходячи з кімнати. Якщо рівень навантаження на електромережі зростатиме — енергетики змушені будуть запроваджувати обмеження", — йдеться у повідомленні.

У Хмельницькобленерго зазначили, на вихідних вдалося уникнути відключенням світла, проте у будні обсяги його споживання зросли. Якщо користувачі не зменшать обсяг споживання електричної енергії — будуть запроваджені мережеві обмеження.

Графік відключення світла на Хмельниччині на період з 25 по 31 березня 2024 року, який застосовуватимуть у випадку збільшення обсягу споживання електроенергії. Хмельницькобленерго

"Щоб споживачі могли зорієнтуватися і планувати свою діяльність, відключення відбуватимуться за чергами погодинних відключень. Тобто відключатиметься одна черга зранку, з 07:00 до 11:00, та одна ввечері, з 17:30 до 21:30, виключно в періоди максимального навантаження. Наголошуємо: енергетики постійно відстежують рівень навантаження на електромережі й відключатимуть тільки за потреби, аби уникнути технологічних пошкоджень обладнання", — повідомили у Хмельницькобленерго.

Дізнатися свою чергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

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