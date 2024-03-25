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"Головне — не здаватись": історія бійця Антона Маркова з Тернополя, який готується до протезування
РеабілітаціяЗСУЗДОРОВ’ЯРегіони

"Головне — не здаватись": історія бійця Антона Маркова з Тернополя, який готується до протезування

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Військовослужбовець Тернопільського обласного центру комплектування Антон Марков проходить реабілітацію в одному з реабілітаційних центрів. Чоловік воював на запорізькому напрямку, втратив руку під час бойового завдання.

Він розповів Суспільному, що зараз готується до протезування.

Антон Марков, військовослужбовець Тернопільського обласного центру комплектування
Антон Марков, військовослужбовець. Фото: Суспільне Тернопіль

"Спочатку мені було темно в очах, не розумів, що сталось. Коли відкрив очі, побачив цю всю ситуацію. Спочатку думаю, та ну, не може цього бути, не вірю. Але до мене швидко дійшло, що це серйозне поранення, зрозумів, що треба підійматись і йти, бо далі обстрілюють".

Антон Марков з Тернополя під час реабілітації
Під час реабілітації. Фото: Суспільне Тернопіль

Після поранення Антон Марков повернувся на службу. Понад шість місяців працював у штабі в Запорізькій області.

"Після поранення була ціль, яка давала найбільшу мотивацію ­ — повернутись до хлопців. Це була одна із найважливіших мотивацій".

Заняття для відновлення рівноваги
Вправи для відновлення рівноваги. Фото: Суспільне Тернопіль

Згодом Антон перевівся у тернопільський центр комплектування. У центрі займається понад місяць. Разом із фізичною терапевткою Евеліною Кафарою виконують вправу на рухливість плечового суглоба та баланс.

Евеліна Кафара, фізична терапевтка в реабілітаційному центрі
Евеліна Кафара, фізична терапевтка. Фото: Суспільне Тернопіль

"Постійно треба робити вправи на баланс, тому що це є основою, оскільки ампутована рука. Одна частина спини напружена, а інша — занадто розслаблена. Тому треба збільшувати силу м’язів спини, щоб не перекосило таз і спину", — сказала фізична терапевтка.

Антон Марков на війні на запорізькому напрямку
Антон Марков на війні. Фото: Антона Маркова

Евеліна Кафара розповіла також про успіхи Антона під час реабілітації.

"За весь цей час у Антона збільшилась сила м’язів, амплітуда руху в плечовому суглобі. Потрібно бути позитивно налаштованим як пацієнту, так і фізичному терапевту. Ніколи не треба падати духом, потрібно завжди підтримувати і розуміти їх".

Заняття для зміцнення м'язів спини
Заняття для зміцнення м'язів. Фото: Суспільне Тернопіль

Фізичний терапевт Ярослав Надточій, говорить, що прибрали всі проблеми, що стосувалися больового синдрому.

Ярослав Надточій, фізичний терапевт в реабілітаційному центрі
Ярослав Надточій, фізичний терапевт. Фото: Суспільне Тернопіль

"Розпочинаємо з редкорду, далі продовжимо на фізпроцедурах і впродовж сеансу плануємо, що будемо робити наступного дня. Підіймаємо ліву ногу, підіймаємо праву, вирівнюємо на одному рівні. Виконуємо це для того, щоб зміцнити поперекову ділянку і попрацювати з глибокими м’язами хребта. В загальному є позитивний ефект. Збільшилась амплітуда руху, витривалість. Зараз пацієнт може повноцінно ходити, а головне, готовий до протезування".

Антон Марков, військовослужбовець під час реабілітації готується до протезування
Антон Марков, військовослужбовець під час реабілітації. Фото: Суспільне Тернопіль

"Спочатку було дуже важко, тепер вже набагато простіше. Раніше не було такої витривалості й балансу. Надалі чекаю протезування лівої руки. Роблю це заради того, щоб не тільки відновити своє здоров’я, але й для майбутнього своєї сім’ї, заради свого сина. Головне — не здаватись, щоб було терпіння, аби кожен поранений знайшов свій стимул і мету для того, щоб повернутись до нормального життя".

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