Військовослужбовець Тернопільського обласного центру комплектування Антон Марков проходить реабілітацію в одному з реабілітаційних центрів. Чоловік воював на запорізькому напрямку, втратив руку під час бойового завдання.

Він розповів Суспільному, що зараз готується до протезування.

Антон Марков, військовослужбовець. Фото: Суспільне Тернопіль

"Спочатку мені було темно в очах, не розумів, що сталось. Коли відкрив очі, побачив цю всю ситуацію. Спочатку думаю, та ну, не може цього бути, не вірю. Але до мене швидко дійшло, що це серйозне поранення, зрозумів, що треба підійматись і йти, бо далі обстрілюють".

Під час реабілітації. Фото: Суспільне Тернопіль

Після поранення Антон Марков повернувся на службу. Понад шість місяців працював у штабі в Запорізькій області.

"Після поранення була ціль, яка давала найбільшу мотивацію ­ — повернутись до хлопців. Це була одна із найважливіших мотивацій".

Вправи для відновлення рівноваги. Фото: Суспільне Тернопіль

Згодом Антон перевівся у тернопільський центр комплектування. У центрі займається понад місяць. Разом із фізичною терапевткою Евеліною Кафарою виконують вправу на рухливість плечового суглоба та баланс.

Евеліна Кафара, фізична терапевтка. Фото: Суспільне Тернопіль

"Постійно треба робити вправи на баланс, тому що це є основою, оскільки ампутована рука. Одна частина спини напружена, а інша — занадто розслаблена. Тому треба збільшувати силу м’язів спини, щоб не перекосило таз і спину", — сказала фізична терапевтка.

Антон Марков на війні. Фото: Антона Маркова

Евеліна Кафара розповіла також про успіхи Антона під час реабілітації.

"За весь цей час у Антона збільшилась сила м’язів, амплітуда руху в плечовому суглобі. Потрібно бути позитивно налаштованим як пацієнту, так і фізичному терапевту. Ніколи не треба падати духом, потрібно завжди підтримувати і розуміти їх".

Заняття для зміцнення м'язів. Фото: Суспільне Тернопіль

Фізичний терапевт Ярослав Надточій, говорить, що прибрали всі проблеми, що стосувалися больового синдрому.

Ярослав Надточій, фізичний терапевт. Фото: Суспільне Тернопіль

"Розпочинаємо з редкорду, далі продовжимо на фізпроцедурах і впродовж сеансу плануємо, що будемо робити наступного дня. Підіймаємо ліву ногу, підіймаємо праву, вирівнюємо на одному рівні. Виконуємо це для того, щоб зміцнити поперекову ділянку і попрацювати з глибокими м’язами хребта. В загальному є позитивний ефект. Збільшилась амплітуда руху, витривалість. Зараз пацієнт може повноцінно ходити, а головне, готовий до протезування".

Антон Марков, військовослужбовець під час реабілітації. Фото: Суспільне Тернопіль

"Спочатку було дуже важко, тепер вже набагато простіше. Раніше не було такої витривалості й балансу. Надалі чекаю протезування лівої руки. Роблю це заради того, щоб не тільки відновити своє здоров’я, але й для майбутнього своєї сім’ї, заради свого сина. Головне — не здаватись, щоб було терпіння, аби кожен поранений знайшов свій стимул і мету для того, щоб повернутись до нормального життя".