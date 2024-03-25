Четвертокласник Ілля Ревуцький з Уманщини разом із батьком ремонтує автомобілі для військових, які допомагає мамі перевозити з-за кордону. За свою працю від однієї з бригад отримав медаль.

Як долучився до волонтерської справи батьків — одинадцятирічний волонтер розповів Суспільному.

Ілля цікавиться тваринами та має кота Бобіка, але більше захоплюється військовими приладами:

"Наприклад, є прилад нічного бачення. Військові дивляться через нього, щоб не включати фари і щоб росіяни не побачили світло від цих фар".

Одинадцятирічний волонтер Ілля Ревуцький з Умані зі своїм котом Бобіком. Суспільне Черкаси

Про автомобілі Ілля знає теж достатньо, адже волонтерити почав разом з батьками з першого дня повномасштабної війни:

"Я допомагаю військовим, перевозимо машини з-за кордону, збираємо на документи. Я чищу ці машини, допомагаю фарбувати їх".

Одинадцятирічний волонтер Ілля Ревуцький з Умані. Суспільне Черкаси

За кордон їздять здебільшого удвох із сином, розповіла мама Іллі — Вікторія Ревуцька:

"Чоловіки у нас мало хто виїзні, та й не всі дівчата хочуть і можуть це зробити. Бо насправді це доволі важко – інколи треба бути добу чи дві без сну. Дитина це мій, так би мовити, стабілізатор. На кордоні нам трошечки легше, бо все ж таки більш поблажливе ставлення до жінки з дитиною. Це сумно, але ми цим користуємось".

Одинадцятирічний волонтер з Умані допомагає батькові ремонтувати автомобілі для ЗСУ. Суспільне Черкаси

Три автомобілі – максимальна кількість, яку переганяли водночас. На кордоні Вікторію з сином зустрічає чоловік, який працює на станції техобслуговування. На СТО Ілля і допомагає батькові готувати машини на фронт: фарбує та прибирає в салоні. Окрім ремонту, в автівці залишає й приємні дрібнички для військових:

"Наприклад, діти у школі плетуть браслети. Це як амулет", — розповів Ілля.

За свою волонтерську діяльність одинадцятирічний волонтер отримує від військових прапори з підписами. Їх у нього ціла колекція.

Ілля Ревуцький з Умані волонтерить разом із батьками та отримує прапори від військових. Суспільне Черкаси

Усі прапори від військових роздають людям, які їм теж допомагають, розповіла Вікторія.

Ілля ж від однієї з бригад отримав відзнаку – медаль "Волонтер України за покликом душі".

Одинадцятирічний Ілля Ревуцький з Умані отримав медаль "Волонтер за покликом душі". Суспільне Черкаси

Одинадцятирічний Ілля Ревуцький з Умані отримав медаль "Волонтер за покликом душі". Суспільне Черкаси

Ілля часто зустрічається з військовими, багато слухає про війну, та мріє про мирне майбутнє:

"Хочу робити сайти й ігри коли виросту, заробляти гроші і допомагати своїм батькам", — поділився планами на майбутнє одинадцятирічний волонтер.

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