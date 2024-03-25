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Армія РФ залишається на стадії постійного випробування міцності позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини — Гуменюк
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Армія РФ залишається на стадії постійного випробування міцності позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини — Гуменюк

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ЗСУ, український військовий
Український військовий в окопі відстежує позиції військ РФ. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram/Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova

На лівому березі Херсонської області російські військові залишаються на стадії постійного випробування міцності позиції ЗСУ та час від часу спромагаються на проведення штурмів.

Про це у всеукраїнському інформаційному проєкті "Суспільне. Студія" розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Але, за словами Гуменюк, кількість спроб армії РФ досить красномовна — минулої доби (24 березня 2024 року — ред.) росіяни спромоглись на два невдалих штурми.

"Це говорить про те, що в них дійсно проблеми з формуванням штурмових підрозділів. Вони продовжують не використовувати техніку, тобто в них діє заборона на застосування бронетехніки на цьому напрямку. У своїх "м'ясних штурмах" армія РФ втрачає 60-70% особового складу", — каже Наталія Гуменюк.

Керівниця пресцентру Сил оборони говорить, що навіть при багатотисячному угрупованні, яке протистоїть українським оборонцям на лівому березі, в окупаційних військах постійні проблеми з формуванням штурмових груп.

"Окупанти змушені проводити ротації підрозділів і підтягувати нові й нові сили на цей напрямок, для того, щоб спромогтися проводити штурми. Бо військово-політичне керівництво ставить завдання перед тими підрозділами такі, які вони не спроможні виконати. І це знову ж таки народжує дисбаланс в управлінському сенсі в їх військах", — заявила Гуменюк.

Раніше Сили оборони півдня повідомили, що протягом доби 24 березня 2024 року на Херсонському та Оріхівському напрямках знищили 27 одиниць озброєння та військової техніки РФ. Серед них 15 одиниць автобронетехніки, вісім артсистем, два ЗРК та дві станції радіолокаційної боротьби. Також ліквідували 112 військовослужбовців окупаційних військ.

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