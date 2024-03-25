Правоохоронці затримали двох жителів міста Херсон, яких підозрюють у співпраці з Російською Федерацією під час окупації міста. Обох затриманих доправили на Закарпаття, де Ужгородський міськрайонний суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо.

За її словами, підозрюваними виявились місцеві 53-річний чоловік та 43-річна жінка, які на початку повномасштабного вторгнення Росії підтримали окупантів. За це їх призначили до складу "адміністрації" російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії в обласному центрі.

"У катівні затримані стали "інспекторами відділу охорони" окупаційного об’єкта. Їм видали формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення". За даними слідства, колаборанти охороняли камери, до яких росіяни ув’язнювали учасників руху опору в регіоні. У цих камерах окупанти застосовували до потерпілих тортури та намагались "вибити" з них згоду на співпрацю проти України", — розповіла речниця.

Після звільнення Херсона підозрювані переховувались від правосуддя, постійно змінюючи адреси проживання. Проте згодом правоохоронці їх затримали на підконтрольній Україні території.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України та взяли під варту. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads